Cочинение «Крепка семья - крепка держава (4)»

семья - это статус положения в обществе; но это и несколько человек, живущих вместе, делящихся секретами, понимающих, а самое главное - любящих друг друга.

"Крепка семья - крепка держава" - это выражение можно понимать как в прямом, так и в переносном смысле. Буквально: если не будет семей, не будет и державы. Семьи будут распадаться, и все перестанут ценить любовь и человеческую жизнь; а ради наживы станут убивать и грабить. В переносном значении: семья и держава - это два мира, только с разным количеством людей, где все друг друга ценят, понимают и поддерживают. Держава - это тоже своеобразная семья.

Я хочу рассказать о крепости своей семьи.

У меня в семье все всегда готовы помочь и выслушать друг друга. Но всё же есть один "главный" человек, на котором лежит большинство забот и проблем. Поведаю о нём чуть больше.

Стержнем моей семьи (думаю, как и у большинства других) является мама. Мама - это самый дорогой человек на свете! Ближе неё никого не может быть! Когда никто не сможет помочь, мама придумает и подскажет, как поступить, даст совет. Когда от тебя отвернутся, мама поймет и не предаст. Когда нужно тебя защитить, мама сделает это любым способом (естественно, в разумных пределах). Когда тебе грустно и одиноко, мама развеселит. И всегда будет рядом!

Я хочу, чтобы и в моей будущей семье всё было хорошо, так же как в моей семье сейчас. Хочу стать для своих детей примером и постоянным помощником, советчиком и другом. И в моей будущей семье все меня будут любить, ценить и уважать!

Я считаю, что семьи должны быть крепкими, тогда и держава будет крепче.