Cочинение «Крепка семья - крепка держава (5)»

Учебный словарь русского языка гласит: семья - это группа ивущих вместе родственников. Но из того, как они живут, каковы их взгляды, устои и обычаи, складывается индивидуальное отношение каждого человека к семье.







Семья и держава не разделимы,

Как море с волной, или с деревом лес.

Как мать для детей, так семья для Державы

Имеет большое значенье и вес!



Я считаю:

СЕМЬЯ - это группа, где всем по пути,

Где весело вместе по жизни идти,

Где люди едины, как твердый кулак,

Который сломить невозможно никак.

СЕМЬЯ - это атом иди ядро,

В котором сплелись неразрывно

Счастье, любовь и добро.

Мне повезло родиться в крепкой и здоровой семье, где отношения основаны на любви и взаимопонимании.

Ежедневно я просыпаюсь и засыпаю под поцелуи родителей, мне приятны их забота, нежность и ласка, я счастлива от того, что расту зацелованным ребенком.

Несмотря на мой юный возраст, я имею право голоса, родители считаются с моим мнением, иногда спрашивают моего совета.

У нас в семье близкие и теплые отношения.

Папа для меня не только папа, которого я очень люблю, но и старший товарищ, с которым я говорю на серьезные темы, слушаю рок музыку, бываю на рыбалке. Папа настоящий мужчина и я всегда могу опереться на его крепкое плечо.

Моя милая, любимая мамочка не только мама, но и самая близкая подружка, от которой нет секретов, Мама всегда рядом, мне с ней легко и спокойно, потому что нет ситуации, которую она не может разрешить.

Мамины добрые глаза мне говорят: "Все будет хорошо!", я верю им и с этой верой живу и иду по жизни !

Я очень люблю свой дом, который благодаря родителям превратился в уютное, семейное гнездышко, где от каждой вазочки, от каждого цветочка исходит тепло.

У нас часто бывают гости, даже Дед Мороз ежегодно заглядывает к нам и приносит мешок подарков.

Самым любимым праздником в нашей семье считаются дни рождения. Мы их всегда справляем. Мама печет большой торт, который украшает розами и свечами.

В эти дни у нас дома чувствуется настоящее торжество. Улыбок, поцелуев, любви становится в несколько раз больше. Собираются близкие родственники и друзья, мы пьем чай, играем, поем, проводим различные конкурсы.

Наша семья обожает юмор и шутки, В новогодние праздники мы можем нарядиться и пойти калядовать, на Масленицу сжигаем, сделанное из газет, чучело. На праздниках принимаем активное участие во всех развлекательных играх.

Мы уважаем наших старших родителей, регулярно их посещаем, ежедневно созваниваемся. На День Победы мама накрывает праздничный стол и приглашает дедушку и бабушек в гости. Согласно традиции мы поминаем моего любимого деда Николая и всех ветеранов войны, которые ушли от нас. Я с интересом слушаю воспоминания людей другого поколения и восхищаюсь ими, прожившими трудную, но очень интересную жизнь.

Наше семейное дерево начало давать молодые побеги, мой старший брат женился, у него родился ребенок, образовалась новая семья, которая с годами окрепнет, и даст продолжение нашему роду.

Моя семья - достойная ячейка общества, где основное внимание уделяется воспитанию детей, образованию, культуре, уважению и порядочности.

Мои родители никогда не учили детей агрессии, не советовали ударить или избить обидчика, всегда кулачному предпочитали словесный бой.

Если бы все семьи вели здоровый образ жизни, были добры и внимательны друг к другу, наше общество не пополнялось бы сиротами и не знало, что такое преступность и война.

А наше государство мирно развивалось и процветало.

"Крепка семья - крепка Держава"

Людская мудрость так гласит

В семье порядок, уваженье -

- Держава крепнет, как гранит.

И тот гранит никто не сломит,

Ему почет и лавры славы.

Держись, СЕМЬЯ! Расти, цвети

Ведь ты кусочек всей ДЕРЖАВЫ!!!