Cочинение «Крепка семья - крепка держава (6)»

Плохо человеку, если он один. У одинокого человека нет семьи. Это значит, что некому о нем позаботиться, а иногда даже не с кем словом перекинуться. Но если взрослому плохо быть одному, то особенно ужасно это для человека маленького, которому еще только предстоит вступить в мир. К счастью, такое случается не часто. Обычно ребенок растет в семье, где окружен любовью и теплом родителей. Если мама и папа любят своих детей, то они обязательно вырастут хорошими людьми. Это поможет им раскрыть свои таланты, заложенные природой, и стать прекрасными врачами, музыкантами, учеными или квалифицированными рабочими.

В нашей семье все относятся друг к другу с уважением. Мы вместе отмечаем праздники, собираемся всей семьей за большим столом. Помогаем друг другу в трудные моменты . Дедушка помогает мне решать трудные задачи и примеры. Мы ходим с ним на рыбалку. Когда дядя Сережа приезжает в отпуск, мы ходим с ним в кино.

Все вместе мы работаем на даче,распределяя работу между собой.

Крепкая семья - надежный тыл для тех, кто служит на границе, кто защищает нашу Родину. В таких семьях каждый всегда сможет найти поддержку и опору. В крепкой семье действует правило:"один за всех и все за одного". Если у нас будут крепкие семьи,то они будут трудиться на благо державы,все будут защищать свою страну. Поэтому говорят:"Крепка семья - крепка держава".