Cочинение «Крепка семья - крепка держава (7)»

Говорят, что семья - первичная ячейка общества. Это значит, что семья - первый и основной "кирпичик", из которого строится здание всего общества. А почему "ячейка"? Возможно, потому что основой жизни пчелиного улья являются соты. А они состоят из множества ячеек, куда пчёлы приносят мёд. От того, насколько крепка и дружна пчелиная семья, зависит её будущее. Это и запасы на зиму, и отражение нападок непрошенных гостей. Так и в человеческом обществе.

Природа, создав людей такими,

каковы они есть, даровала им

великое утешение от многих зол,

наделив их семьёй и родиной.

У. ФосколоЯ считаю, что держава крепка именно семьёй. Ведь семья даёт много преимуществ. Семья - место, где каждый может показать свои личные достижения. Когда я получаю хорошие оценки или меня хвалит учитель, мне это приятно. Но ещё большее удовольствие я получаю, когда прихожу домой. Все радуются, все довольны. И я слышу: " Молодчина, сынок, умница!" После такого словно крылья вырастают. Хочется ещё больше и больше стараться. А если случится неудача, то родители стараются подбодрить, поддержать.

А ещё семья крепка семейными традициями. У каждой семьи они свои. В воскресенье по семейной традиции мы обедаем вместе. Наши обязанности распределены так: папа с братом идёт в магазин за продуктами, мама с бабушкой готовят обед, а я прибираю комнату к обеду и накрываю стол. Обычно мы едим на кухне, и только по воскресеньям - в зале. Это как бы подчёркивает, что воскресный обед особенный. Бабушка печёт пироги: один с мясом или рыбой, а другой - к чаю, сладкий. Ещё она делает замечательные пельмени. А мамино фирменное блюдо - борщ. Папа же всё время изобретает новые салаты, мне понравился с креветками и сухариками. Он называется "Цезарь".

Я протираю в зале стол, расставляю по местам вещи, стелю на стол скатерть и раскладываю столовые приборы. Включаю тихую спокойную музыку. Мы рассаживаемся. У каждого есть своё постоянное место за столом. В воскресенье мы обедаем не спеша. Мы не просто едим, мы беседуем, делимся новостями, рассказываем друг другу о том, как прошла неделя. Планируем, куда пойдём вечером, что необходимо сделать на следующей неделе. Мы так увлекаемся беседой, что даже забываем включить телевизор, когда начинается интересный фильм или футбольный матч. Никто из-за этого не огорчается - нам хорошо вместе, и наша семейная традиция важнее, чем кино.