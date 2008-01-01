Cочинение «Крепка семья - крепка держава (8)»

Держава - это единая большая семья. Чем больше будет дружных и крепких семей в обществе, тем сильнее и могущественнее станет наша страна. Семья существует уже тысячи лет. В хорошей крепкой семье все уважают друг друга.

Я считаю, что наша семья является образцом крепкой дружной семьи. Все домашние дела мы решаем вместе. У каждого есть свои обязанности. В выходные дни мы все вместе отдыхаем. Особенно большой радостью для нас с сестрой является летнее время, когда родители уходят в отпуск. Вот это золотое время! Мы собираем ягоды и грибы, рыбачим, ездим с ночевками на озера или просто отдыхаем вечерами в беседке на даче, едим шашлык, приготовленный отцом.

Мои родители любят меня и мою сестру Ладу, учат нас добру, заботливому отношению друг к другу, прививают любовь к труду и спорту, учат нас по-настоящему ценить и любить свою Родину. Мы в свою очередь помогаем родителям, чтобы наша семья была крепким единым ядром.

В крепкой семье есть свои традиции. В нашей семье существует традиция празднования дня Военно-Морского флота. Мой папа служил на корабле Тихоокеанского флота, три года честно и добросовестно отдавал долг своей Родине. Поэтому в последнее воскресенье июля мы всей семьей отмечаем этот праздник. Утром поднимаем военно-морской флаг, который папа привез с корабля, и завтракаем по-флотски. Затем едем на площадь, где собираются все моряки. Папа с друзьями вспоминают годы службы и рассказывают интересные истории. А как хорошо прокатиться на катере по реке с флагом в руках! И самое приятное, когда вечером, у костра, звучат песни под гитару о море, о доме, о любви к нашей прекрасной Родине.

Сейчас многие семьи переживают трудные времена. Это связано с кризисом в обществе. В такие времена многие семьи распадаются. Поэтому государство стало обращать особое внимание на уровень жизни людей, морально-психологический климат в семьях и определило 2008 год годом семьи. Новый президент Дмитрий Медведев считает, что без крепкой семьи нет крепкого государства. И я с ним полностью согласен.