Cочинение «Крепка семья - крепка держава (9)»

Семья - это самое главное в жизни человека, особенно маленького. Ведь именно семья формирует будущее. Едва человек появился на свет - ему улыбаются родные лица, к нему обращены самые ласковые и лучшие слова, его согревает тепло родных и заботливых рук. И это все-семья. Самым родным людям все интересно, все только в маленьком человеке: первая улыбка, первый шажок, первое слово, как и всё последующее. Именно в семье мамой, отцом, бабушкой или дедушкой, закладываются первые основы мирознания. И чем больше семья, чем больше родных, тем больше интересных знаний и представлений об окружающем получит будущий гражданин страны.

Это родные познакомят со словом и делом. Читая сказки, показывая яркие цветные картинки с изображениями не только сказочного, но и реального мира, мама ли, бабушка ли, разбудят воображение ребёнка, его мысль, жажду и познания; вскоре и вопросы посыпятся, их будет много.

Где, как в ни семье, найдется терпение и желание помочь ребенку объяснить, предложить вместе поразмышлять, помечтать:

Первые шаги, первые наблюдения, первое знакомство с окружениями, которые дарит природа: шелест трав, запахи цветов, щебет птиц, веселый перестук капели, холод и торжественность белоснежного покрывала на земле. Все интересно маленькому, обо всем можно расспросить родных. И это всё семья. Так и растёт наш маленький гражданин, где смело, где неловко пробираясь к вершинам познания. И чем больше будет на его жизненном пути окружать любезных, внимательных людей, тем больше возможностей вырасти умным, любознательным, целеустремлённым. А значит, будет, кому возрождать нашу страну, охранять её, находить важные и толковые решения для того, чтобы Родина наша процветала, чтобы жили в ней счастливые, смелые и сильные люди.