Cочинение «Крепка семья - крепка держава»

Я хочу поговорить на тему семьи. Намой взгляд, это одна из важных тем человечества.

Счастливая семья - это залог успеха каждого человека. Но есть люди, у которых нет семьи. Им очень плохо, потому что они одиноки.

В нашей стране очень много бездомных, беззащитных детей. У них нет семьи, дома. Но есть и такие, у которых имеются мамы, папы, дом, а они всё равно оказываются в детских домах. С каждым годом этих домов становится больше. Это очень плохо. Родители, как правило, пьют, а дети беспризорничают. Им друзья дороже, чем собственная семья. Дети, попадая в детские дома, чувствуют себя некомфортно, хотя здесь им созданы все условия, чтобы они чувствовали себя как дома.

Семья - это группа людей, не обязательно живущих вместе. Настоящую семью связывают не только родственные отношения, но и душевные. У неё есть своя история, традиции. Человек вносит какую-то особенность, изюминку.

Кажется, нет человека, который бы не знал выражение: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая несчастлива по-своему. " Или есть ещё такая народная мудрость, она гласит: "Друзей мы выбираем, родственники же нам достаются. "

Семья - большая ценность общества. В нашем современном обществе большие семьи становятся редкостью, а родственники бывают едва знакомы. В основе семейных связей лежит кровное родство. Казалось бы, что может быть крепче и надёжнее для защиты человека от одиночества? Но увы: далеко не в каждой семье даже самые близкие люди понимают друг друга.

В счастливой семье должно присутствовать следующее:

во-первых, это родственный союз, в основе которого эмоциональное чувство - любовь (сначала супружеская, затем родительская, сыновняя или дочерняя);

во-вторых, в семье осуществляется важнейшая функция биологического и социального воспроизводства населения;

в-третьих, в ней осуществляется воспитание, то есть передача новым поколениям опыта и ценностей.

Следовательно, семья - это не просто люди, связанные родством. А люди, которые любят, понимают друг друга и принимают такими, какие вы есть на самом деле. Если крепкая семья, то и крепкая держава.

Я думаю, что в нашей стране и в моем городе много счастливых семей. И надеюсь, что их количество будет расти с каждым годом. 2008 году нас в стране объявлен годом семьи. Я за счастливую семью!