Cочинение «Крепка семья моими праотцами»

Я считаю, что у меня самая лучшая и самая крепкая семья. Крепка она тем, что её основа - это мои прадедушка и прабабушка, которые для меня очень много значат. Они и растили меня, и учили всему хорошему, чему были научены сами. Несмотря на свой возраст, это необыкновенные люди!

Глава - это, конечно, прадедушка Петр. Он фронтовик, прошел всю войну. Ему уже восемьдесят девять лет, но он весёлый и жизнерадостный, ещё полон сил и энергии.

А моей прабабушке (я с детства зову её просто баба Маня) девяносто пять лет! Свой возраст она не чувствует. Часто шутит, задорно смеется, очень забавно рассказывает интересные истории. Я удивилась, что она за всю свою жизнь ни разу не болела. Оказывается, старое поколение намного крепче нынешнего молодого. Сейчас с бабой Маней мы стали общаться реже, наверное, из-за того, что я взрослею и у меня много дел, и что проблемы свои уже стараюсь решать сама. Но я по-прежнему прислушиваюсь к её советам, люблю её ласку и заботу.

Я люблю, когда мы собираемся все вместе, когда приезжают другие наши родственники (а их у меня много): и взрослые, и дети - и мы все дружно отмечаем дни рождения в большом семейном кругу или едем отдыхать на природу.



"Крепка семья моими праотцами", Тарима Кристина, 14 лет, г. Канск, СОШ №15, преподаватель Балаганская Л. В.