Cочинение «Крепкая семья – крепкая держава»

Что такое семья? В этом слове заключается большой смысл. Согласно толковому словарю В. И. Даля, семья - это совокупность близких родственников, живущих вместе. Жить вместе, на мой взгляд, это не просто вместе ложиться спать и просыпаться, но и помогать друг другу во всём, уметь радоваться за близкого своего человека и в трудную минуту не оставлять в беде. В каждой семье, прежде всего, должен гореть "вечный огонь" любви и взаимопонимания, доброты и ласки, дружбы и нежности.



Семья - это более чем просто любовь, это ещё поддержка и доверие к членам семьи. Любая семья должна строиться на духовном фундаменте. Такие качества свойственны и моей семье - нашему мини-государству, в котором действуют свои законы, обычаи и традиции. Наш закон - не лгать, не ленится, любить семью, быть справедливым, дружелюбным и уважать мнение каждого члена семьи.



Одной из наших традиций является путешествие на автомобиле. Каждое лето мы ездим куда-нибудь отдыхать. Мы объездили весь юг Красноярского края, а прошлым летом путешествовали по таким городам, как Ачинск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Тобольск, Нефтеюганск, Сургут. Общая протяженность нашего турне составила 6600 км. Этим летом собираемся поехать на самое большое пресное озеро в мире - о. Байкал.



Кроме этого, мы большие любители спорта. У каждого члена семьи есть свой любимый вид спорта: папа посещает секцию волейбола, мама ходит заниматься аэробикой, а мне нравиться играть в пионербол. Эта любовь передалась нам по наследству от старшего поколения: в школьные годы моя бабушка увлекалась конькобежным спортом, а сейчас они с дедушкой зимой каждые выходные катаются на лыжах.

Ещё мы любим культурно-массовые мероприятия: совместно ходим в театр драмы, кинотеатр, зоопарк, парк культуры и отдыха, а потом обмениваться впечатениями от увиденного.



С семи лет я посещаю образцовый хореографический коллектив - ансамбль народного танца "Юность Сибири". Родители всегда с удовольствием смотрят концерты с моим участием и поддерживают меня. Наш коллектив неоднократно занимал призовые места на конкурсах как краевого значения, так и международного. Так, в марте месяце этого года наш ансамбль ездил на международный конкурс "Весенние выкрутасы", проходивший в г. Казань, и получил звание "Золотой Лауреат" (первое место). Эту поездку нам организовали родители - наша поддержка и опора. Только они могут понять важность данного мероприятия.



О своей семье я сочинила небольшое, но искреннее стихотворение!



Крепка семья - крепка держава!

Я знаю это с малых лет

России нашей

Лучше в мире нет!

Моя семья в ней, как государство,

Имеет много важных дел:

Принять бюджет,

Издать закон,

И не забыть про новый дом!

Праздники, традиции

Весело проводим мы!

Знаем точно, что главный в жизни клад -

Чтоб в семье был мир и лад!

Не лгать, а уважать!

Не лениться, а трудиться!

Всем помогать,

Кулаки за всех держать!