Cочинение «Критика католической практики причащения: причащение под одним видом; причащение облатками; использование опресноков»

Господь, совершая в первый раз преломление хлеба заповедал Своим ученикам:” сие творите в Мое воспоминание” (Лк. 22: 19) . Т. о. Церковь ревностно относится ко всему, что берет своё начало от Христа и Его апостолов. Причащение под одним видом было введено Римской Церковью с IX в. (время великих эпидемий) , с этого момента миряне причащаются только Телу Христову, полноценные Св. Дары принимают лица, находящиеся в духовном сане. Такая практика вступает в прямое противоречие со словами Св. Писания: “пейте из неё все ” , - говорит Господь, подняв чашу и обращаясь ко всей Церкви. В пророческой беседе о хлебе жизни (Ин. 6) Спаситель хотя и говорит о Себе, как о хлебе (Ин. 6: 51) , но в то же время Он не разделяет на части Свою плоть и кровь. Как та, так и другая могут оживотворять вкушающего человека (Ин. 6: 54) . Не вкушая как плоти, так и крови Христа-Спасителя, человек “не будет иметь в себе жизни” (Ин. 6: 53) . Ап. Павел в послании к коринфским христианам (мирянам) пишет: “я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус Христос в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание” . Также и чашу после вечери, и сказал: “сия есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Моё воспоминание” . . . Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей” (1Кор. 11: 23-28) . “Отныне будешь вкушать Пасху чистую и непорочную, хлеб квасной, хлеб полноты, замешанный и выпеченный Духом Святым: и вино, смешанное с огнем и Духом: тело и кровь самого Бога, предложенные всем людям” , - пишет св. Ефрем Сирин .



В защиту практики причащения под одним видом западные богословы выдвигают утверждение о том, что причащаясь тела Христова, миряне тем самым принимают и кровь Его, т. к. где тело, там и кровь. Но тогда встает вопрос: для чего духовные лица причащаются и кровью и для чего Иисус установил таинство в том виде, в котором оно существует в Православной Церкви до нашего времени?



Согласно апостольским постановлениям, мы веруем, что “причащаться сему таинству, как духовные, так и мирские люди должны под обоими видами хлеба и вина” (Правосл. исп. Кафол. и Апост. Церкви Вост. (1662 г. ) , вопр. 107) .



Причащение облатками (тонкими пластинками-хлебцами круглой формы) , принятое в католической традиции, тоже не имеет корней в апостольском предании - в древней Церкви вся община приобщалась от единого хлеба и одной чаши . “Один хлеб, и мы одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба” , - пишет апостол (1Кор. 10: 17) .



В Дидахе мы читаем: “Как этот преломляемый хлеб, некогда рассеянный по склонам, был собран, чтобы составить одно, так и Церковь Твоя собирается в Царстве Твоем со всех концов земли” . Символ единства в когда-то множественном подчеркивает св. Киприан Карфагенский: “Когда Господь назвал Своим Телом хлеб, состоящий из множества собранных вместе зерен, Он указал тем самым на единство нашего народа” . .



В Св. Писании при упоминании хлеба Евхаристии, используется греческое слово “artoz“(Евангелия, кн. Деяний, послания ап. Павла) , что обычно обозначает пшеничный хлеб, поднявшийся на закваске (“опресночный” выражается прилагательным “axumoz” ) . Из Св. Писания известно, что в апостольское время преломление хлебов совершалось каждую неделю в течение всего года как в иудео-христианских общинах, так и у христиан из язычников.

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