Cочинение «Кризис ренессансного гуманизма. Классицизм и барокко»

По-разному сложилась историческая судьба народов Западной, Центральной и Южной Европы в XVII столетии.



Италия: обнищала, культура оскудела. Раздробленность. Частично подчинялась Германии и Франции, объединится только в конце 19 века. Германия: 1618-1648 – Тридцатилетняя война. Опустошительная. Около 2/3 населения погибло. Испания: за короткий период вырвалась вперед. Захватила большие заморские колонии, выкачивала из новооткрытой Америки золото. Быстро разбогатела и превратилась в XVII столетии в могущественнейшую страну. Но это длилось не долго. Нидерландская революция (1565-1609) – привела к отделению от Испании северных земель Нидерландов, окончательно подорвала ее могущество. Сервантес «Дон Кихот» – вершина испанской художественной прозы – появился в начале XVII в. Силы Возрождения были представлены Лопе де Вегра. В XVII веке творят и крупнейшие мастера прозы – Кеведо, Гевара, Грасиан. Франция: 17 век – век Франции. Ф. добилась политической стабилизации. В стране установилась абсолютистская сословно-политическая государственность. Широко развивается культура. Французская философия развивается – Декарт, Образцы классической трагедии – Корнель, Расин. Мольер пишет комедии. Лафонтен – классический образец басни. Значительных успехов достигает французская проза – Паскаль, Ларошфуко, Лабрюйер. Англия: английская буржуазная революция знаменует конец феодальной системы общественных отношений и начало буржуазной, капиталистической системы. 17 в. в Англии выдвинул на мировую арену двух величайших философов-материалистов – Фрэнсиса Бэкона и Гоббса. Худож. лит-ра – Мильтон (поэмы «Потерянный рай», «Возвращенный рай»).



Ренессансный гуманизм = классический гуманизм — европейское интеллектуальное движение, являющееся важным компонентом Ренессанса. Возникло во Флоренции в середине XIV века, существовало до середины XVI века; с конца XV века перешло в Германию, Францию, отчасти в Англию и другие страны.



Ренессансный гуманизм является первой стадией развития гуманизма, движением, в котором гуманизм впервые выступил как целостная система взглядов и широкое течение общественной мысли, вызвав подлинный переворот в культуре и мировоззрении людей того времени. Основной идеей ренессансных гуманистов было улучшение человеческой природы через изучение античной литературы.



Принято разделять на:



1. Ранний, т. н. этико-филологический или гражданский гуманизм (Италия), включает рамки от Салютати до Лоренцо Валла и Леона Батиста Альберти (кон. XIV-сер. XV вв. ). Возник в связи с изучением и преподаванием риторики, грамматики, поэзии, истории и моральной философии на основе классической образованности в противовес темам и методам средневековой схоластики.



2. С последней трети XV века в Италии гуманистические интересы чуть смещаются в иную сферу (теология, натурфилософия, естествознание). Это означало раскрепощение традиционных сфер культуры, но одновременно привело к утрате определенных особенностей и достижений раннего гуманизма, а также к более сложным взаимодействиям со средневековым наследием (флорентийский неоплатонизм Фичино, неоаристотелизм Помпонацци и проч. ).



3. За пределами Италии гуманизм переживает новый взлёт, вступив в тесную связь с конфликтами Реформации XVI века и переплетаясь с проблемами культурного самоопределения европейских наций (северный гуманизм: Эразм Роттердамский, Томас Мор, Иоганн Рейхлин).



В лит-ре 17 века отчетливо выделяются три художественных направления: Ренессансный реализм, несущий традиции гуманистов Возрождения, классицизм и Барокко.



БАРОККО. (итал.

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