Cочинение «Крупнейшим английским ученым и философом эпохи Возрождения был Френсис Бэкон»

Бэкон по своему происхождению принадлежал к новому дворянству, учился в Кембриджском университете, затем жил некоторое время в Париже. Возвратившись в Англию, он изучил право и сделался юрисконсультом казначейства. В 1593 г. Бэкон был избран в парламент, где некоторое время выступал в рядах оппозиции.



Удалившись затем в свое поместье, неподалеку от Лондона, он отдался научной и литературной работе. После вступления на престол Иакова I Бэкон вновь привлечен был к государственной деятельности и, непрерывно продвигаясь вперед по чиновной лестнице, получил в 1617 г. должность лорда хранителя печати, а в следующем — лорда-канцлера, одну из высших должностей в государстве. Однако в 1621 г. оппозиционный парламент обвинил его в злоупотреблениях и взяточничестве, и Бэкон был предан суду; впрочем, тюремное заключение его продолжалось недолго, и, хотя политическая деятельность его на этом закончилась, он вновь получил возможность отдаться научной и литературной работе.



Расцвет научной и литературной деятельности Бэкона приходится на первые десятилетия XVII в.



В 1605 г. он издал трактат «О преуспеянии наук», затем он написал ряд философских трудов — о классификации научных дисциплин, об античном знании по вопросам астрономии, естествознания и т. д.



Важнейшим из них явился «Новый органон» (1620), названный так в противовес «Органону» Аристотеля. В этом сочинении Бэкон подверг жестокой критике схоластическую науку и рекомендовал новый метод, основанный на опытном изучении природы.



По своим философским воззрениям Бэкон является материалистом. Маркс называет его «настоящим родоначальником английского материализма и всей современной экспериментирующей науки». «Естествознание является в его глазах истинной наукой, а физика, опирающаяся на чувственный опыт, — важнейшей частью естествознания. (. . . ) Согласно его учению, чувства непогрешимы и составляют источник всякого знания. Наука есть опытная наука и состоит в применении рационального метода к чувственным данным. Индукция, анализ, сравнение, наблюдение, эксперимент суть главные условия рационального метода. . . У Бэкона, как первого своего творца, материализм таит еще в себе в наивной форме зародыши всестороннего развития. Материя улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку»1.



Важное место занимает Бэкон также в истории английской прозы как автор «Опытов» (1597). Написанные на английском языке, в отличие от его научных трудов, писавшихся или издававшихся большею частью по-латыни, «Опыты» Бэкона в Англии вызвали ряд подражаний.



Эта книга состоит из небольших «очерков» или «этюдов», в которых Бэкон излагает свои взгляды по различным вопросам философии, морали и общественной жизни. В сжатой, но общепонятной форме, простым, но отточенным языком Бэкон рассуждает здесь «о дружбе», «об истине», «о мщении», «о путешествиях», «о садоводстве» и т. д. , стремясь всюду извлечь выводы из непосредственного опыта жизни или наблюдений над действительностью и противопоставляя их отвлеченным рассуждениям книжного характера.



Мы находим здесь много смелых и неожиданных афоризмов и глубокие проблески диалектической мысли. Название «Опыты» возникло под влиянием одноименной книги французского писателя-гуманиста Монтеня; однако, несмотря на несколько заимствований из Монтеня, Бэкон всей системой своих воззрений мало напоминает родоначальника французского скептицизма.



Бэкон является также автором написанного на латинском языке романа-утопии «Новая Атлантида» (1623), в котором он прославляет науку, рассматривая прогресс научной техники как основу будущей счастливой жизни человечества. Но в этом своем произведении-утопии Бэкон не только не высказывает таких смелых мыслей о социальных преобразованиях, как Томас Мор, но даже вступает с ним в полемику по ряду вопросов. Причиной этого является то, что в 20-х годах XVII в. гуманистическая мысль Англии была уже на ущербе.