Cочинение «Кто делает историю: отдельные личности или народ?»

Философия истории имеет своим предметом всемирно-историческое движение народов мира в их едином целом, то есть принципы и законы, которые лежат в основании этого движения, решающие причины, определяющие социальное бытие, такие как: революции, войны и т. д.

Прежде чем узнать ответ на вопрос: «Кто делает историю: отдельные личности или народ?» - нужно точно определить два эти понятия.

Временами философы и историки преувеличивают роль личности в создании истории. Роль личности велика в силу особого места и особой функции, которую она призвана выполнять. Философия истории ставит историческую личность на подобающее ей место в системе социальной действительности, указывая на реальные общественные силы, выдвигающие её на историческую, сцену и показывает, что она может делать в истории, а что и не в силах.

В общей форме исторические личности определяются так: это личности, вознесенные силой обстоятельств и личными качествами на пьедестал истории. Они являются не только практическими и политическими деятелями, но и мыслящими людьми, духовными руководителями, понимающими, что нужно и что своевременно, и ведущими за собой других, массу. Эти люди чувствуют и принимают историческую необходимость и вроде бы, должны быть свободными в своих действиях и поступках. Но дело в том, что они не принадлежат сами себе.

Став во главе государства, армии или народного движения, личность может оказывать положительное, либо отрицательное влияние на ход и исход исторических событий. Поэтому общество обязано знать в чьих руках сосредоточена административная власть.

В процессе исторической деятельности выявляются сильные и слабые стороны личности. И то и другое приобретает порой огромный социальный смысл и оказывает влияние на судьбы нации, народа и даже человечества.

Вождь должен уметь обобщать внутреннюю и международную обстановку, сохранять простоту и ясность мысли в невероятно сложных ситуациях, исполнять назначенные планы, программу, вовремя заметить изменения и найти какой путь избрать, как историческую возможность превратить в действительность. Большое значение имеет, если во главе государства стоит гений, человек, который обладает мощным умом, огромной волей, упорством в достижении своих целей, который обогащает общество новыми открытиями, идеями, изобретениями. От главы государства зависит судьба страны. Можно лишь сказать: каков народ, такова избранная им личность.

Чтобы раскрыть роль народа как творца истории, необходимо, прежде всего, установить, что такое народ, народные массы.

Народ не представляет собой нечто неизменное, внеисторическое, раз и навсегда данное. Он не есть также серая, беспорядочная «толпа», «чернь», враждебная всякой цивилизации и прогрессу, как это пытаются представить идеологи эксплуататорских классов.

Народ – это прежде всего трудящиеся, а в классово-антагонистическом обществе – эксплуатируемые массы.

Решающее значение народных масс в историческом процессе вытекает из определяющей роли способа производства материальных благ в развитии общества. Материальное производство служит основой общественной жизни, а главную производственную силу составляют трудящиеся, народные массы. Следовательно, народ, трудящиеся являются решающей силой общественного развития, подлинным творцом истории.

Трудящиеся массы творят историю, прежде всего, своим производительным трудом. Их руками создаются все материальные ценности города и села, заводы и фабрики, дороги и мосты, станки и машины и т. д. без чего немыслимо существование человека.

Народ творит историю, но творит её не по собственному произволу, а в зависимости от общественных условий и, прежде всего, от исторически определённого способа производства материальных благ.

Маркс и Энгельс отвергали абстрактный подход к человеку. Они показали, что человек всегда конкретен, всегда принадлежит к исторически определенной общественной формации, классу, нации, трудовому коллективу и т. д.

Обобщая эти два понятия, я могу сделать вывод: народ нуждается в мудром вожде, без лидера народ никогда не достигнет своих целей. Следовательно вождь – решающая сила. Но в тоже время и народ не менее решающая сила истории: так как он создаёт все материальные и значительную часть духовных благ, обеспечивая эти решающие условия существования общества; он развивает производство, что ведет к изменению и развитию всей социальной жизни; он совершает революции, благодаря чему имеет место общественный прогресс. Таким образом, и народ является истинным творцом истории.

Значит, народ и личность, отдельно друг от друга не могут делать истории. На ход исторических событий влияют и народ и отдельные личности, так как в истории эти два понятия неразрывно связаны. Поэтому я уверена, что историю делает народ, потому что он – главная, решающая сила истории.