Cочинение «Кто не живет на Родине,не знает вкуса жизни»
Родина,страна,город,улица,дом,родной край- все эти слова близки
сердцу человека. С родным городом связаны самые приятные,нежные,
волнующие воспоминания. Воспоминания о детстве,о деревце возле дома, о
нежном голосе мамы,о ручейке с хрустальной водой навсегда останутся в
душе каждого,осядут в памяти и будут всплывать в самые радостные моменты
жизни или печальные,грустные. С трепетом в голосе мы произносим слова:
"родительский дом","Родина","любимый город","родной край". Родительский
дом-место утверждения сути собственного "Я",начало всех начал.
Родина. . . Невозможно не любить ее - это чувство заложено в крови. Любовь
к Родине- это стержень,основа всего существования человечества. Любовь к
Родине- это сама жизнь,это дом,в котором ты родился и вырос. Это березка
под окном,это милые мамины глаза и папины ласковые руки,Родина-это места,
куда ты можешь приехать,чтобы ни случилось с тобой,и тебя здесь поймут и
утешат. Родина-это безграничные поля и луга,это глубокие озера и буйные
реки. . .