Cочинение «Кубань – моя малая Родина»

Про Краснодарский край написано много стихов и рассказов. Кубань – житница и жемчужина России. Я люблю Кубань за её необъятные поля, величавые горы, леса и просто за то, что я здесь родился.



У нашего края богатая, самобытная история. В конце 18 века Екатерина II даровала эти земли казакам (ещё мой прадедушка был казаком). С тех пор прошло немало времени, Краснодарский край процветает. Но моей самой родной землёй является Красноармейский район. Это маленькая часть огромного региона, я бы даже назвал Красноармейский район рисовым королевством, потому что здесь и в соседнем Славянском районе выращивается 80 % всего Российского риса. Рисовые чеки стали привычным пейзажем района. Наш район богат не только рисом и другими культурами… Здесь проживает много добрых и талантливых людей. Наш кубанский писатель Н. Ивеншев, например, живёт и работает в Красноармейском районе. Его статьи часто появляются в районной газете «Голос правды».



Вот моя Родина – Красноармейский район. Здесь проходит моё детство. Пусть не самое лучшее. Но это всё моё, родное. И если я когда-нибудь уеду в другой город или даже страну, всегда буду помнить свою замечательную станицу, свой дом, улицу, район. Потому как нет ничего на свете милее моей малой Родины!