Cочинение «Куда бы я хотела поехать летом»

Я бы хотела съездить в город Бийск, потому что там очень красиво, особенно в Алтайских горах. Горы почти достают до неба. Внизу они зеленые от растущего вокруг леса. Выше — светлые, а верхушки — совсем бело-голубые.



Я бы хотела побывать на Священном ручье, который несет чистую ледяную воду с гор в реку Катунь. Недалеко от ручья есть дерево желаний. Каждый может подойти к нему, загадать желание и привязать к его ветвям ленточку. И красуется это дерево, как разноцветная ёлка.



Еще я бы хотела побывать на том месте, где сливаются реки Бия и Катунь, образуя реку Обь. И с приятными воспоминаниями и впечатлениями вернуться домой.