Cочинение «Культура Киевской Руси»

Корни нашего народа достигают времен, которые предшествовали времени Киевской Руси. Своими истоками наш народ тесно связан с историей славян.



В далеком прошлом появилось устное народное творчество в Киевской Руси. С того времени до нас дошли легенды и пересказы, дружинные, праздничные, свадебные песни, былинки, колядки, пословицы и придания.



Замечательными памятками древнерусского народного творчества являются былины. Они воспевают мужество и храбрость богатырей, которые самоотверженно обороняли родную землю от врагов.



Произведения устного народного творчества у всех народов предшествовали произведениям письменным; первыми из которых в Киевской Руси стали летописи. С возникновением письменности в Киевской Руси начали записывать важнейшие исторические факты. Записывали их либо очень сжато, либо в виде развернутых рассказов («сказаний»). Со временем эти записи были объединены и размещены в хронологическом порядке. Итак, летописями называется сведения в хронологической последовательности («за летами») коротеньких записей и подробных рассказов об исторических событиях.



Раннее возникновение летописей является свидетельством высокой культуры древнерусского государства уже от начала его существования. По мнению некоторых исследователей, древнейшая летопись было создано во времена Аскольда во второй половине IX века. Но она не сохранилась. Первой летописью, которая дошла к нам, является «Повесть временных лет», созданная в начале XII века.



Оригинальная литература Киевской Руси представлена не только летописями. К ее популярным жанрам принадлежат церковные проповеди, поучительные и торжественные. Но жемчужиной древнерусской литературы является «Слово о полке Игореве».



Памятки древнерусской литературы свидетельствуют о распространении образования в Киевской Руси еще до принятия христианства. После этого знаменательного события заботы об образовании взяли на себя государство и церковь. Во времена княжения Владимира Святославовича в Киеве существовала государственная школа, в которой учились дети ближайшего окружения князя. Существовала школа и при Софийском соборе. Именно здесь была основана первая известная на Руси библиотека и открыта книгописная мастерская, где переписывались и переводились книги, привезенные из Византии и Болгарии.

Талант и исключительное мастерство были присущи русским строителям. Они возводили замечательные сооружения из дерева, камня и кирпича. Основным строительным материалом служило дерево. Но существовали на Руси и каменные сооружения. Древнейший каменный дворец, известный под названием «дворец княгини Ольги», был обнаружен археологами на Старокиевской горе. В летописи он упоминается под 945 годом. И главное украшение городов Киевской Руси — церкви. На протяжении 989-996 гг. в Киеве строился храм Богородицы. Эту величественную церковь назвали Десятинной. Она была великолепно украшена: стены расписаны фресками, мозаикой, для обрамления использовался мрамор. Летописи называли ее «мраморной».



Настоящего расцвета достигло градостроительства во времена княжения Ярослава Мудрого. В 1037 году в Киеве построен наибольший собор государства — Софию Киевскую. Кроме богослужений в этом храме проводились торжественные государственные церемонии, подписывались договоры. Здесь сажали на престол киевских князей, погребали их. Во времена Ярослава сооружаются главные городские ворота столицы — Золотые ворота. Тем не менее строительство проходило не только в стольном граде. В Чернигове было возведен Спасский собор, по образцу Софии Киевской строились соборы святой Софии в Новгороде и Полоцке. В конце XI в. соорудили Михайловскую церковь и Епископские ворота в Переяславе. На западных границах Киевского государства, в Перемышле, был построен дворец и белокаменная круглая церковь-ротонда.



Вместе с архитектурой высокого уровня достигло изобразительное искусство Киевской Руси - мозаика и фреска, иконопись и книжная миниатюра. Шедеврами мирового значения являются мозаики Софийского собора. Более всего поражают среди них изображение Христа Вседержителя и Богоматери Заступницы («Оранта»). Кроме мозаик для обрамления использовались фрески. Завершенные фрески Софийского собора и других храмов тех пор много рассказывают о жизни и быте древних русичей.

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