Cочинение «Культура общения и речевой этикет»

Наше общество еще во многом не пришедшее к нормам общежития, уже по чувствовало потребность в культуре поведения и общения. То и дело встречаются объявления, сообщения реклама о том что в лицеях, колледжах, гимназиях, школах открываются факультативы с названиями “Этикет”, “Деловой этикет”, “Дипломатический этикет”, “Этикет делового общения” и т. д. Это связано с потребностью людей познать, как нужно вести себя в той или иной обстановке, как правильно устанавливать и поддерживать речевой, а через него и деловой, дружеский и т. д. контакт.



Широкое понятие культуры непременно включает в себя то, что называют культурой общения культурой речевого поведения. Чтобы владеть ею, важно понимать сущность русского речевого этикета.



В коммуникации люди передают друг другу ту или иную информацию, те или иные смыслы, что то сообщают, к чему то побуждают, о чем то спрашивают, совершают определенные речевые действия. Однако прежде чем перейти к обмену логико-содержательной информацией, необходимо вступить в речевой контакт, а это совершается по определенным правилам. Мы их почти не замечаем, поскольку они привычны. Заметным становится как раз нарушение неписаных правил продавец обратился к покупателю на “ты”, знакомый не поздоровался при встрече, кого-то не поблагодарили за услугу, не извинились за проступок. Как правило, такое неисполнение норм речевого поведения оборачивается обидой, а то и ссорой, конфликтом в коллективе. Поэтому важно обратить внимание на правила вступления в речевой контакт, поддержания такого контакта — ведь без этого деловые отношения невозможны. Ясно, что осознание норм общения и речевого поведения полезно всем, а особенно людям тех профессий которые связаны с речью. Это и педагоги, и врачи и юристы, и работники сферы обслуживания и бизнесмены, да и просто родители.



Правила речевого поведения регулируются речевым этикетом сложившейся в языке и речи системой устойчивых выражений, применяемых в ситуациях установления и поддержания контакта. Это ситуации обращения, приветствия, прощания, извинения, благодарности, поздравления, пожелания, сочувствия и соболезнования, одобрения и комплимента, приглашения, предложения, просьбы совета и мн. др. Речевой этикет охватывает собой все, что выражает доброжелательное отношение к собеседнику что может создать благо приятный климат общения Богатый набор языковых средств дает возможность вы брать уместную для речевой ситуации и благоприятную для адресата ты- или в ы форму общения, установить дружескую, непринужденную или, напротив, официальную тональность разговора.



Важно подчеркнуть, что в речевом этикете передается социальная информация о говорящем и его адресате, о том, знакомы они или нет, об отношениях равенства/неравенства по возрасту, служебному положению, об их личных отношениях (если они знакомы), о том, в какой обстановке (официальной или неофициальной) происходит общение, и т. д. Так, если кто то говорит другому — Доброго здоровьица! — то нет сомнения, что это пожилой житель деревни или выходец из нее. Если кто то бросает — Привет! — значит, обстановка неофициальная, люди находятся в равных, непринужденных дружеских отношениях. Но представьте себе, что “Привет!” ученик скажет учителю!



Таким образом выбор наиболее уместного выражения речевого этикета и составляет правила (да и искусство) вступления в коммуникацию. Ср. пример ситуации, в которой герой повествования, интеллигент, должен установить деловой контакт (и прежде всего — речевой) с человеком иной социальной среды, да еще и замешанным в неблаговидных делах:



Я подождал в стороне — пока он освободится, пока отъезжающие скроются в вагоне, а провожающие рассредоточатся вдоль состава по окнам купе. И тут он вышел из тамбура запыхавшись суя чаевые в карман. Этакий рыжеватый детина, этакий хитрый кот с бегающими глазами. Я чуть было не допустил оплошность — едва не обратился к нему на “вы” да еще чуть не извинился за беспокойство.



— Привет Утюг как дела? — сказал я ему насколько возможно бесцеремонней.



Дела как в Польше: у кого телега, тот и пан — бойко ответил он, точно мы с ним сто лет были знакомы. (Ч. Айтматов).



Если бы герой, следуя собственным привычкам, обратился к собеседнику на “вы”, да еще с извинением за беспокойство, адресат сразу понял бы что перед ним чужак, а значит, и говорить с ним не о чем! Можно сделать вывод, что в языковых знаках речевого этикета заложены, а в речи реализуются социальные сигналы типа свой — чужой знакомый — незнакомый далекий — близкий и т. д. , с одной стороны, и равный — старший — младший по возрасту и/или положению — с другой. Ясно, что любое общество в любой момент своего существования неоднородно, многолико и что для каждого слоя и пласта есть как свой набор этикетных средств, так и общие для всех нейтральные выражения. И есть осознание того, что в контактах с иной средой необходимо выбирать или стилистически нейтральные, или свойственные этой среде средства общения. Так, если среди подростков возможно обращение Эй, ты!, то к взрослому человеку подросток обратится иначе.



Употребляя выражения речевого этикета, мы совершаем сравнительно несложные речевые действия обращаемся, приветствуем, благодарим… Но почему же в языке существует такое множество способов это делать? Ведь у нас до сорока выражений применяемых в приветствиях (у японцев более пятидесяти!), множество форм прощания, благодарности и т. п. А сколько возможностей осуществить просьбу: Я прошу Вас сделать это; Просьба не шуметь; Сделайте это, пожалуйста; Если Вам не трудно, подвиньтесь пожалуйста; Вы не могли бы подвинуться?; Вам не трудно подвинуться?; У Вас не найдется, чем записать? — и так до сорока моделей. А все дело в том, что каждое выражение мы выбираем с учетом того, кто — кому — где — когда — почему зачем говорит. Вот и получается, что сложная языковая социальная информация заложена как раз в речевом этикете в наибольшей степени.



Зададимся вопросом, почему же выражения речевого этикета обладают “волшебной силой”, почему их правильное применение приносит людям удовлетворение а неисполнение в нужной ситуации ведет к обиде? Думается можно выделить несколько сущностных признаков речевого этикета, объясняющих его социальную остроту.



Первый признак связан с неписаным требованием общества к употреблению знаков этикета. Хочешь быть “своим” в дан ной группе — большой или малой, национальной, социальной,— исполняй соответствующие ритуалы поведения и общения. Ср. пример такого ритуала:



Издали слышен клаксон, среди гуляющих заметно волнение.

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