Cочинение «Культура речевого общения»

“Ораторское искусство — это искусство практического словесного воздействия, предоставляющее нам возможность мастерски использовать слово как инструмент мысли и убеждения. Поле для риторической деятельности необозримо: как организовать свою речь преподавателю? как признаться в любви? как выступить в парламенте? На эти и многие другие вопросы должна ответить забытая в стране и нуждающаяся в реабилитации наука — риторика. На протяжении многих веков она была нормой культуры, одной из классических гуманитарных дисциплин, изучающей действующего речью человека и рекомендующей правила искусной, целесообразной и убедительной речи”.



Что же послужило стимулом к возрождению риторики и активизировало внимание к читаемым на филологических факультетах дисциплинам? Заметим, что сегодня названные предметы стали популярными и на политологических, и на финансово-экономических, и даже на инженерно-технических, факультетах вузов. Дело в том, что в последние десятилетия резко изменилась коммуникационная и, соответственно, языковая ситуация в обществе. Появились новые способы хранения и переработки вербальной информации, в которых стали доминировать аудитивные и аудиовизуальные источники речи (радио, телевидение, телефонная связь), т. е. устная речь в своих совершенно новых разновидностях. Визуальные же источники речи приобрели новые качества, значительно расширив и обогатив ситуативно-тематические сферы применения речи письменной (например, письменная речь, функционирующая в ЭВМ). И если до недавнего времени проблемы формирования речевых навыков были актуальны, как правило, для специальностей, связанных с так называемым гуманитарным циклом, и для обучения русскому языку как неродному, то сегодня практически перед всей системой образования встала задача формирования навыков и умений устного творчества.



Нельзя не сказать и еще об одном, не менее важном факторе, повлиявшем на чрезвычайную актуальность проблемы культуры общения в нашей стране. Дело в том, что к глобальным научно-техническим процессам, охватившим подавляющее большинство регионов мира, у нас прибавились и сугубо специфические — демократизация общественной жизни, социальная и, соответственно, речевая активизация громадных слоев населения (со всеми вытекающими отсюда процессами в самом языке)



Сегодня важно не только уметь построить свое устное высказывание, убедительно отстаивая собственную позицию (естественно, с соблюдением правил культуры речевого общения), но и уметь понимать чужую речь и адекватно реагировать на нее. Причем если при контактном общении слушающий в какой-то степени может регулировать темп новой информации, переспрашивая собеседника (лектора), прося его говорить медленнее, прокомментировать какое-либо не очень понятное высказывание, то при дистантном восприятии речи (радио, телевидение) такой возможности нет. Слушающий вынужден воспринимать речь в том темпе, языковом оформлении и объеме, которые не учитывают его индивидуальных возможностей.



В связи со сказанным напомним, что “античная риторика, ориентированная главным образом на судебные и парадные речи, была переработана в средние века в расчете преимущественно на сочинение писем и проповедей, а в эпоху Возрождения и классицизма — применительно ко всякой художественной прозе”



К величайшему сожалению, современная риторика — по своему содержанию и используемым приемам речетворчества — продолжает оставаться примерно на том же уровне, что и столетия назад. Она не учитывает, во-первых, новых задач и исторических реалий, во-вторых, результатов исследований в смежных областях знаний, например данных лингводидактики о темпоральных характеристиках речи и оптимальной длительности звучания текстов в различных ситуациях и с разных источников информации, данных лингвистики о специфике лексикограмматического оформления мысли в тех или иных ситуациях общения. А ведь подобными сведениями, полученными в результате научных исследований, давно и успешно пользуются специалисты в области обучения неродным языкам.



Может ли пособие, предназначенное для выработки навыков пользования речью как основным инструментом, орудием воздействия и получения информации, не содержать сведений о том, что полноценное аудирование (слушание и понимание речи) занимает 20 минут при контактном и 5—7 минут при дистантном общении, а оптимальным для слушающих является темп их собственного говорения и именно отсюда возникает необходимость межфразовой паузации, чтобы во время паузы слушающие успевали осмысливать информацию. В пособиях по риторике, как правило, приводятся лишь известные истины о необходимости излагать свои мысли “с чувством, с толком, с расстановкой” или указывается, что “там, где слова слетают слишком легко и плавно, будь настороже, потому что лошадь, везущая тележку с грузом, идет медленным шагом”.