Cочинение «Культура речи – это духовное лицо человека»

Я считаю, что без уважения, без любви к родному слову не может быть ни духовной культуры, ни культуры речи. Она свидетельствует об общем развитии личности, о степени ее приобщения к духовным богатствам родного народа и достояний всего человечества. Я могу с уверенностью сказать, что основой языковой культуры является грамотность, то есть соблюдение общепринятых литературных норм в пользовании лексическими, фонетическими, морфологическими, синтаксическими и стилистическими средствами языка.



Кроме того, я убеждена, что речь должна быть не только правильной, но и лексически богатой, синтаксически разнообразной. Чтобы достичь этого, нужно вслушаться в живую речь, пользоваться словарями, вдумчиво читать политическую, художественную, научную литературу, обращая при этом внимание на употребление отдельных слов, на особенно удачные высказывания, на построение предложений. Считаю, что нужно активно развивать свою речь и учиться устно и письменно излагать собственные мысли, исправлять себя, правильно строить и перестраивать сказанное, искать наилучшие и самые нужные варианты высказывания. Я не во всем соглашаюсь с изложением мыслей автора. Ведь языковую неграмотность перевода следует рассматривать не только по отношению к русскому языку, а и к другим языкам. Грустно признавать, что единственной постоянной составляющей поведения миллионов людей в нашей стране можно назвать культуру “общака”. Незаметно тюремный сленг сегодня вошел в язык подростков и студентов, что само по себе не такое и невинное явление. К сожалению, он уже стал общим достоянием в средствах массовой информации, в выступлениях депутатов и высоких чиновников, входит в семьи и дворовые компании, трудовые коллективы и на вечеринки. Это меня беспокоит более всего. А кто же должен позаботиться о настоящем возрождении украинского языка, как не государство?



Я думаю, что ныне только мы можем сохранить те духовные сокровища, которые получили в наследство от предыдущих поколений, и передать их дальше, своим потомкам, не прервать код нации, который определяет ее идентичность и самобытность. И какие бы угрожающие процессы не происходили с нашим языком, не верю, что они – необратимые. Как отмечают языковеды, одним из существенных показателей человеческого благородства является культура речи – понятие не только лингвистическое, а и педагогическое, психологическое, эстетичное и этическое.



Незаурядное значение имеет тон разговора, умение выслушать другого, своевременно и уместно поддержать тему. Вежливость, внимательность – основные требования языкового этикета. От вежливого приветствия, благородного пожатия руки, непринужденного, ненавязчивого разговора выигрыш обоюдный. Злословие, лицемерие, неумение выслушать собеседника, наоборот, лишь вызывает нервозность, портит настроение…



Можно много говорить о магии слова и культуре речи. Но эти понятия, эти странные вещи такие же давние, как и сам народ. Скажем, отдельного разговора заслуживают и родственные обращения. Традиционно на Украине дети называли своих родителей на “вы”, что диктовалось высоким уважением к ближайшим людям. В нашу повседневную жизнь вошло много словесных приветствий, но наши предки были более осмотрительными с ними и в каждом случае использовали далеко не весь арсенал. Утром, в обед или вечером употребляли лишь те, которые отвечали определенному времени. Это же касалось и количества лиц, их возраста, пола, даже социальной принадлежности. Скажем, когда одиночка здоровался с несколькими людьми, непременно употреблял множественную форму: “Здравствуйте!” или “Доброго вам здоровья!”. Есть в нашем языке и короткое, но удивительно теплое слово “благодарю”. Часто ли мы дарим его другим? К сожалению – нет.



Выращенные веками и закрепленные в быту лучшие формы приветствий, обращений для повседневного общения – не обычная человеческая прихоть и, тем паче, не пустое фразерство. Это – наш повседневный этикет, наша культура, взаимоотношения, в конце концов, наше здоровье – физическое и духовное. Это наш образ жизни…



А как же быть нам, молодому поколению, которое входит в самостоятельную жизнь в начале третьего тысячелетия? В хаосе невоспитанности и бескультурья, в том числе языкового. В мире, где господствует невежество, грубость, черствость. И как это не досадно – в мире, где многие мои ровесники вырастают скупыми на ласку и теплое слово, сторонятся богатства родного языка, довольствуясь суржиком, чужими словами, забывая вежливо поздороваться, искренне поблагодарить. Какой выход? Нужно учиться самим и учить других, так как “…без уважения, без любви к родному слову не может быть ни всесторонней человеческой воспитанности, ни духовной культуры” (Василий Сухомлинский).