Cочинение «Культура речи»

К числу утрат надо отнести и почти полное исчезновение высокого стиля в быту и даже в поэзии; и сведение понятия "культура речи" к одной лишь литературной норме, причем объем обязательной нормы - десятки томов перечней "трудностей" и разных словарей и справочников; и неоправданное, чудовищное снижение "планки" языковых требований в средствах массовой информации, в официальном общении и быту; и неоправданное, гипертрофированное внимание в школьной методике к ошибкам: выходят десятки книг, защищаются сотни диссертаций, где в центре обучения стоят ошибки, а не образцы. Как в медицине: в центре внимания не здоровье людей, а их болезни. . . Результат известен, увы.



А критериями хорошего чтения уже стали его скорость и "снятие" информации. Иными словами, роль образцов, формирующих поиск лучших средств, и их выбор, интуитивная самооценка - все то, что формирует языковое чутье, - утрачивает свои позиции.



В целом фиксируется убывание тех факторов, которые формируют столь ярко проявляющееся в раннем возрасте языковое чутье.



Это, можно сказать, первая тенденция, фиксируемая на стыке тысячелетий.



Это совершенно не наш, личностный (авторский) опыт, не наша критика или оценка, это история.



Вторая тенденция - интенсивный процесс расширения и углубления языковой теории.



Литературная основа изучения языка в школе постепенно вытеснялась теоретическими материалами, которые достигают к концу второго тысячелетия чуть ли не вузовского объема, причем теория теперь уже потеряла связь с интуитивным усвоением языка на основе аналогии и языкового чутья. Исследование роли языковой теории в овладении речью, в языковой практике - наша очередная задача.



Обобщим аргументы: языковая способность у людей сформировалась на основе внутренних обобщений в процессе речевого общения, постепенно усложняя и систему языка - этот процесс бесконечен. Появление мифов, фольклора и письменной литературы, достигающей высочайшего совершенства, не только не ослабило бессознательного фактора, но и повысило его роль, а при отсутствии опоры на образцовые тексты или при ее убывании - чревато угрожающими последствиями (это и заметно в последние годы). Изучение языковой теории, осуществляя факт "осознательненья" автоматизированных процессов языкопользования, а также, как и всякая теория (не только филологическая), давая общее развитие интеллекта и сливаясь в итоге с феноменом языкового чутья, - в целом играет положительную роль.