Cочинение «Легендарно-нравоучительные повести»

СЛОВО О ХМЕЛЕ—литературный памятник 2-й пол XV в В С развивается тема осуждения пьянства, широко рас пространенная в переводных и оригинальных поучениях, начиная с XI в Однако именно в С. Хмель персонифицирован, от его лица ведется повествование.



С. делится на две части Первая— речь самого Хмеля, похваляющегося сво ей силой и угрожающего каждому, кто сведет с ним дружбу Обращаясь ко всякому человеку, начиная с самого верха социальной лестницы, “и к священничь-скому чину, и ко князьям, и к боляром, и к слугам, и к купцем, и к богатым, и ко убогым, и к женам, старым и младым”, Хмель называет те физические болезни и социальные беды, которые ждут пьяниц “Наложу ему печаль на сердце, вставшу ему с похмелиа, глава болит, очи света не видят, а ум его не идет ни на что же на доброе, а ясти не требует пити хощет и тако напивается по вся дни” Князь-пьяница не может управлять государством, и “извергнут его не княжения” Купец, княжеский слуга, селянин, мастер — все разорятся Беды ждут и жену-пьяницу “А иже познается со мною жена, какова бы ни была, а иметься упивати допиана, учиню ее блудницею а потом ввергну ея в большую погыбель и будет от Бога отлучена, а от людей в посмесе, лучше бы ся не родила”.



Вторая часть С. — это уже не речь Хмеля, а поучение против пьянства, близкое к традиционным поучениям этого типа. В списке, принадлежащем монаху Кирилло-Белозерского монастыря Ефросину (XV в ), есть текст, отсутствующий во всех других списках- “Лежа не мощно Бога умолити, / чести и славы не полу-чити, / а сладка куса не снести, / медовыя чаши не пити, / а у князя в нелюбви бы-ти, / а волости или града от него не ви-дати / Недостатки у него дома седят, / а раны у него по плечам лежат, / туга и скорбь по бедрам гладом позванивает, / убожие у него в калите гнездо свило”. Это место из сборника Ефросина Ф. И. Буслаев и М. О. Скрипиль сопоставляли с сатирическим стихотворным “Словом о ленивых и о сонливых и упиянчивых”, известным только по списку 2-й пол XVII в. , и полагали, что оно возникло из фрагмента С. у Ефросина, исследовательница всего цикла произведений о Хмеле Т. А. Махновец считает, что “Слово о ленивых” существовало уже в XV в и было одним из источников Ефросина



Ритмическая проза, которой написано С. , переходящая местами в рифмованную речь, сближает его с устно-поэтическим произведением о Хмеле, известным в записях XVIII—XIX вв , но, возможно, су шествовавшим уже в XV в Сама характеристика, которую дает себе Хмель, почерпнута в народно-поэтических образах “Имею у себя нозе тонце, а утробу необъядчиву, руце же мои держат всю землю, а главу имею высокоумну, а умомь есмь не равен ни х кому” Некоторые обороты С имеют аналогии в народных пословицах По словам Д. С. Лихачева, это произведение — “нечто среднее между высокой литературой, перевернутой иронически на низкую тему, и скоморошьим раешником”



В XVII в на основе С возникли повествовательные произведения “По весть о Хмеле” (или “Притча о Хмеле”) (текст издан Повесть о Горе-Злочастии — Л , 1984 — С 81—83) и “Послание к некоему иноку о Хмеле” (текст частично издан Буслаев Ф И По весть о Горе и Злочастии//Буслаев Ф И О литературе Исследования Статьи — М. , 1990—С 179—182) В произведениях XVII в. С получает повествовательное обрамление В “Повести о Хмеле” отшельник, собирая плоды, случайно нашел Хмель, который начал говорить и рассказывать о себе (приводится знакомая речь Хмеля) Человек бросает траву-Хмель и рассуждает о вреде пьянства В “Послании” человек, изнемогший от пьянства, обнищавший и пустивший семью по миру, затем одумался и протрезвился Поймав Хмеля, он начал расспрашивать о его роде и его власти Хмель не только произносит свой монолог, но еще и пересказывает апокриф о ковчеге Ноя, в котором речь идет о том, как дьявол научил жену Ноя варить хмель. В заключение Хмель сообщает человеку средство спасения так как сразу бросить пить нельзя, то, проспавшись, пьянице надлежит выпить понемножку, а затем приняться за духовный подвиг и так отвыкнуть от пьянства.



С. о Хмеле, по наблюдению Д. С. Лихачева, предшествует “Повести о Горе-Злочастии”, как бы “предчувствует” появление подобного произведения в XVII в : “И тут и там рок персонифицируется, пьянство или горе становятся дворниками человека, преследующими его и доводящими до гибели”, “Хмель — это первое и полное воплощение двоиника главного героя” Кроме того, С воплощает в себе характерные для про изведений XV в беллетристические черты, в литературе появляется вымышленный, фантастический персонаж.



М. Д. Каган