Cочинение «Легенды и мифы Германии»

В Германии с лилией также связано немало легенд о загробной жизни. Она у немцев, как и надгробная роза,- свидетельство то преданности, то посмертной мести. За народным поверьем, ее никогда не садят на могиле, она сама вырастает здесь под влиянием какой-то невидимой силы и появляется преимущественно на могилах самоубийц и людей, которые погибли насильно и вообще страшной смертью. Если она вырастает на могиле убитого, это признак неотвратимой мести, а если на могиле грешника - то прощения и искупление им грехов. Такое поверье видим, между прочим, в известной средневековой балладе «Слуга убийцы».



Баллада рассказывает, как одна благородная дама, выполняя желание своего возлюбленного, уговорила слугу убить своего мужа, напав на него неожиданно среди поля. Слуга выполняет доверенность, прекрасная дама хвалит его и щедро награждает; и когда она идет на своем сером коне полем, где произошло убийство, то вдруг белые лилии, которые растут здесь, начинают грозно кивать ей головками. Страх и мучения совести терзают ее днем и ночью, и, в конце концов, не находя больше покоя, женщина идет в монастырь.



На лилиях же, предназначенных для искупления грехов, всегда появляются какие-то слова, написанные золотыми буквами. О таких словах, например, речь идет в средневековых песнях о рыцарях-разбойниках Шютензаме и Линденшмите, пойманных и казненных нюрнбергцами, а также в песне о графе Фридриха, что ненароком убил свою невесту мечом, который выпал у него из ножен. Отец невесты в отчаянии убивает и графа, а песня заканчивается словами: «Прошло три дня, и на его могиле выросли три лилии, на которые было написано, что Господь принял его к себе, к своей святой обители». В конце концов, лилия - словно привет покойного всем дорогим для него существам, которые остались на земле, поэтому существует даже поверье, что этот цветок высаживает на могиле дух покойника. Еще прибавим, что некоторые кавказские лилии под влиянием дождя имеют свойство желтеть и краснеть, поэтому кавказские девушки пользуются ими для гадания. Выбрав бутон лилии, они раскрывают его после дождя, и если он окажется желтый внутри - судимый их предал, если же красный - любит, как и раньше. Основанием для этого поверья стала очень интересная легенда, которая возникла в VI столетии.



Однажды, рассказывает она, какой-то разбойник, возвратившись с набега, привез с собой юношу, сына погибшего в стычке товарища, и усыновил его. Живя в жилье своего названного отца, юноша познакомился с его дочерью, красавицей Тамарой, сошелся с ней и влюбился. Она, в свою очередь, ответила взаимностью, и молодожен решил обвенчаться. Но отец высватал дочь за другого. Тогда юноша предлагает девушке убежать с ним, но она, покорная родительской воле, не соглашается и обещает лишь помолиться, лишь бы все обошлось хорошо, уверенная, что все будет хорошо, если пойдет в горы к святому отшельнику и попросит у него помощи и заступничества. И вот, взяв несколько слуг и родственников, Тамара отправляется к нему. Приходят. Свита, которая сопровождает ее, остается на дворе, а девушка заходит к келье. И в настоящее время начинается ужасная гроза. Дождь льет как из ведра, не умолкая, гремит гром, раз в раз вспыхивает молния. Свита едва успевает спрятаться в соседней пещере.



И вот гроза минует, свита ожидает час, другой, наступает вечер, а Тамары все нет.



Тогда все родственники идут к монаху и спрашивают, что с Тамарой, где она? А отшельник отвечает: «Господь услышал нашу молитву, Тамара не страдает больше, ее душа спокойна. Вот смотрите!» Те, кто пришел с девушкой, смотрят в ту сторону, куда показывает монах, и видят в его саду редчайшей красоты лилию. Удивительный запах цветка полился к ним, словно фимиам. Но их охватывает сомнение. Они не хотят верить в чудеса: выгоняют отшельника из его кельи, обыскивают все помещение, весь сад, а потом в неудержимом гневе убивают его. Не удовлетворяясь этим, сжигают все, что может гореть, ломают жилье, разбивают иконы, крушат старые деревья, уничтожают библиотеку - одно слово, когда, в конце концов, идут, чтобы сообщить отцу о таинственном исчезновении Тамары, то на пепелище и руине остается единая лилия.



Пораженный вестью о гибели любимой дочурки, отец умирает, а влюбленный юноша спешит к удивительному цветку и, остановившись перед ней, спрашивает: «Или правда, что это ты, Тамара?» И вдруг звучит тихий, будто легенький порыв ветра, шепот: «Да, это я». В отчаянии юноша склоняется к ней, и большие капли слез падают на землю возле лилии. И замечает юноша, что ее лепестки начинают желтеть, словно от ревности, а когда следующие капли падают на сам цветок, она краснеет, словно от радости.