Cочинение «Легко ли быть другом»

В последнее время отец Олега Радченко заметил, что его сыну не звонят друзья, вечером к нему никто не приходит; и сын не выходит из дома. Он часами сидит за компьютером, что-то читает или просто смотрит в телевизор. То, что парень читает, хорошо, – отметил отец. Компьютер и телевизор – вещи нужные. Но почему так внезапно изменилось поведение сына? Когда-то телефон не замолкал, Олег был всем нужен, он куда-то спешил, с кем-то решал проблемы, даже домашнее задание выполнял кое-как. Когда в очередной выходной день мальчик остался дома, отец спросил, что его беспокоит, почему он закрылся и невеселый? Олег долго не отвечал, но потом рассказал, что друзья к нему почему-то остыли. Отец сказал:



* — Тяжело быть настоящим – другом.

* — Но я никому ни в чем не отказываю— пожал плечами мальчик – даю списать. . Если нужно, могу на уроке подсказать. Моим мобильным

* ребята пользуются.

* — Готовность прийти на помощь одноклассникам — это хорошо. И вот что меня беспокоит. Ты дружил с Мишкой Сениным. Он перестал к тебе заходить, не звонит по телефону. Вы поссорились? Ты его обидел?

* — Когда он отвечал на биологии, сказал глупость, понес бессмыслицу, все начали смеяться над ним, и я тоже. Наверное, ему это не понравилось. Так и надо мной шутят. Я же не обижаюсь.

* — Обида от оскорбления отличается. Тебе часто звонил по телефону Сергей Блинов. И над ним ты тоже смеялся?

* — Он не смог или не успел сделать физику, попросил, чтобы я объяснил, я же предложил тетрадь – дескать, списывай, я куда-то спешил.

* — Теперь понятно, сказал отец сыну. – Дружба – это работа души. Своими насмешками, отказом объяснить трудную задачу ты показал равнодушие. И если подумаешь, можешь вспомнить немало подобных примеров. Настоящий друг не будет смеяться за компанию над ошибками другого, сможет понять, дать совет, а предложить списать задачи – нет ничего более простого. Если надо, можно ради друга пожертвовать и собственным временем.



Олег слушал отца, не перебивая. Он и сам понял, что быть настоящим другом тяжело. Прошло время, и снова у Олега не замолкал телефон, к нему приходили ребята, и он снова куда-то исчезал почти на целый день