Cочинение «Лес зимой (сочинение-описание)»

Заботливой хозяйкой пришла в наши леса зима. Вот холм у опушки. Шаловливый ветер взял да и сдул с него белую шапку. Нужно ее надеть. В тяжелые снеговые шубы нарядила она ели и сосны, до самых бровей нахлобучила им белоснежные шапки, даже о веточках не забыла - дала им пуховые варежки. И рябине подарок - белая шаль. Из-под нее " гроздья ягод, словно красные серьги, виднеются.

Вот из-за серой тучки выглянуло солнышко, и не узнать знакомой полянки. Заискрилось все вокруг, засверкало, вздрогнули и потянулись к солнцу мохнатые веточки елок. Уж не нарядом ли своим хвастаются? Настойчивее застучал дятел. В такую пору и усталости не чувствуется. Вышла из дупла белка. Хочется и ей на солнышке погреться. Веселее перекликаются птицы. Обрадовались.

А воздух искрится, словно пронизанный мерцающими пылинками. Легко дышится в зимнем лесу. Хорошо провести здесь выходной день.