Cочинение «Лесные приметы»

Однажды мы вместе с одноклассниками решили пойти в лес. Была весна, и мы надеялись в ближайшую субботу совершить поход. Остались после уроков в школе и долго обсуждали, как подготовиться к походу: что надеть, какие продукты взять с собой, кто возьмет палатку, кто — котелок, кто — спальные мешки. И тут Катя, староста нашего класса, спросила: «Ребята, а если погода нас подведет? »



Вопрос застал нас врасплох. Увлеченные подготовкой, мы совсем забыли, что погода независимо от нашего желания может быть ветреной, дождливой, ясной или пасмурной. Мы стали вспоминать, какие приметы могут подсказать нам перемену погоды, спорить. Кто-то утверждал, что будет ясная, солнечная погода, кто-то сомневался, обещал дождь. Решили идти и надеяться на лучшее. А заодно и проверим, кто окажется прав в своих прогнозах.



Оказывается, для того чтобы по приметам сделать прогноз погоды, следует учитывать множество признаков. Когда находишься в лесу, нужно внимательно наблюдать за поведением животных и растений, потому что многие из них чувствуют изменение атмосферного давления или влажности воздуха. Мы решили проверить наши знания и предположения на практике.



Отправились в путь мы ранним утром. Погода была ясная, кучевых облаков на небе не было, значит, плохой погоды не предвидится. А если бы они появились и плыли по направлению ветра и к вечеру исчезли — это тоже не страшно. В тот день на небе были очень высокие изорванные перистые облака причудливой формы. Казалось, они висят на одном месте — значит, хорошая погода сохранится. К полудню появился ветер, потом он усилился, а вечером утих, и дождь не пошел — значит, это хорошая примета.



Когда мы готовили завтрак, посмотрели на дым от костра. Если бы он шел книзу или стелился по земле, нас бы ждало ухудшение погоды. Но дым поднимался вверх, и мы успокоились. Утро следующего дня тоже было ясным, в мягкой траве навстречу солнышку раскрылись венчики полевого вьюнка. Если бы намечался дождь, то перед ним цветки вьюнка и красного лугового клевера свернулись, а цветы мокрицы и одуванчиков не раскрывались бы вообще. Днем мы ходили к реке. В это время ветер дул со стороны реки (а вечером наоборот) — это признак сохранения хорошей погоды. Ребята собирали гербарий, фотографировались. Было жарко, но не душно. Если бы парило и на листьях конского каштана выступили капельки сока — «слезы», а с листьев осокора стекали капли воды, то это означало бы, что погода ухудшится. Но этого не было. Ласточки и стрижи летали



высоко над землей. Если бы влажность воздуха была повышена, они ловили бы насекомых низко над землей. Эта примета говорит о близком дожде. А наша отличница Лена сказала, что если после дождя появляется радуга, в которой резко выделяется зеленый цвет, то это к улучшению погоды.



К вечеру второго дня ветер утих. Заря была золотистая при закате солнца, а после его захода на совершенно ясном небе на западе очень долго было видно серебристое сияние с плавными переходами — это к устойчивой хорошей погоде.



В балке недалеко от нашего лагеря вечером и ночью был туман, но на следующее утро после восхода солнца он разошелся, и день был ясным и чудесным. Ночью было тихо и прохладно, но намного теплее, чем в поле, которое находилось рядом. Луна ярко светила в чистом небе, и ее яркий свет предвещал хороший теплый день.



Все эти приметы хороши в теплое время года. Интересно, а какими приметами руководствуются зимой? И хотя наш учитель географии заверил нас, что большинство примет на основе различных природных явлений действительны и летом, и зимой, и осенью, и весной, мы твердо решили отправиться в зимний лес и проверить.