Cочинение «Летнее утро»

Лето - замечательная пора. В это время года люди отдыхают от тяжелых будней и наслаждаются ласковыми лучами солнца. Мы с сестрой решили поехать отдыхать на дачу к дяде. Утром, когда мы приехали, дяди не оказалось дома. Соседи сказали нам: «Он вчера вечером на пикник уехал, наверное, к полудню вернётся». И предложили нам сходить на луг цветочки пособирать.

Придя на место, мы увидели плотный туман, который окутал, словно покрывало, весь луг. Через некоторое время туман начал рассеиваться. Нашему взору открылись прекрасные пейзажи этой местности. Весь луг, просыпаясь ото сна, словно кивал нам своими маленькими бутончиками цветов, которые сонливо приветствовали гостей. Вскоре луг окончательно проснулся. Цветы будто умылись утренней росой и показали нам всю свою красоту. Мы ходили по лугу и собирали самые красивые цветы для нашего букета. Вдруг я увидела искрящиеся отблески солнца в стороне у оврага. Я подошла ближе и поняла, какую красоту скрывал от нас овраг. По его склонам росли голубые колокольчики. Подул легкий ветерок и колокольчики зазвенели, словно оркестр. Птицы, услышав мелодию ветра, дополнили ее своей радостной летней песенкой. Из тысячи голосов создали одну звучную мелодию. Внизу оврага игриво бежала речка, согреваясь в лучах солнца, будто ребенок в руках матери.

Мы возвращались с луга в приподнятом настроении. Птицы продолжали петь, будто провожали нас домой. Мы еще долго находились под впечатлением этой красоты, которую позволила увидеть нам природа в это летнее утро.