Cочинение «Летние радости»

Наступила осень, а я все время вспоминаю лето, летние каникулы. Сколько радости они доставляют нам, детям. Все лето стояла жаркая погода, и мы с друзьями целыми днями пропадали на речке. Это ли не радость – прыгнуть в прохладную воду? Или обрызгать осторожно входящих в воду девчонок. Сколько визга, а нам смешно! А потом мы все вместе играем в пятнашки в воде, ловим друг друга. Весело!



Есть летом и другие радости, не менее интересные и увлекательные, чем купание. Мы с ребятами любим ходить в лес, когда начинается ягодная, а потом и грибная пора. В лесу стоит такой аромат от цветущей травы, что иногда начинает кружиться голова. Тогда завалишься в эту душистую траву и лежишь. А небо такое голубое, и по нему плывут белые пушистые облака. Мы с ребятами часто смотрим на них. Ведь они такие разные: то по небу плывет крокодил, то какая-то диковинная птица.



А какой вкус у свежей лесной ягоды! Какая душистая малина! С домашней ее нечего и сравнивать. Набредешь на малинник в лесу, наешься ягоды вволю. Только губы потом розовые у всех, да аромат такой, что и на расстоянии чувствуется. А вечером мы иногда разводим костер. На улице тихо, тепло. Лишь раздается стрекот кузнечиков, да лягушки кричат вдалеке. А мы сидим у костра и рассказываем разные истории. А то просто молча смотрим на языки пламени, на их удивительный танец. Что еще может сравниться с тихими, а иногда шумными летними радостями?!