Cочинение «Летний дождь»

Вот уже целый год я посещаю кружок археологии и этнографии при Дворце детского и юношеского творчества, поэтому половину прошлого лета я провел в археологической экспедиции. Мы жили в палатках, готовили пищу на костре и занимались настоящими научными исследованиями — раскапывали поселения древних скифов. Поэтому должно быть понятным, что любой, даже самый маленький дождик воспринимался, скорее, как бедствие, а не радость.



Однажды во время раскопок нас застал сильнейший ливень. Вмиг он заполнил водой все впадины, а ребята все еще пытались погрузить на свободные носилки свежевыкопанные трофеи: кости, черепки, орудия труда. Когда же мы собрались, дождь припустил с такой силой, что все вокруг побелело. Мы плохо различали друг друга с расстояния трех метров и, конечно же, промокли до нитки. В лагерь нам нужно было идти по проселочной дороге, которая размокла и превратилась в болото.



Вымокшие, грязные, но не упавшие духом, добрались мы до лагеря. Тут и солнышко выглянуло, словно и не было дождя. Пригрело, припекло — и через несколько часов даже следа не осталось от луж и ручьев, мешавших нам добраться до родных палаток. Только одежда и обувь, вывешенные на веревках, ветвях и кольях, вбитых в землю, напоминали о происшествии.



Конечно, приключение было не из приятных, зато с какой радостью и смехом мы вспоминали о нем после! К тому же этот случай оказался своеобразной проверкой на нашу подготовленность, взаимовыручку и серьезное отношение к работе. И мы сдали экзамен на «отлично»!