Мне нравится летний отдых. Он мне прельстивен и любовен. Я возрадуюсь когда наступит лето. Летнее время всегда теплое и сухое и сладко. Мне нравится проводить лето в воде особенно в море соленом. Там всем любовно и прельстиво.



В море можно купаться или загорется. Мне нравится загораться, когда загораешся всегда тепло и колеся. Но можно обгореться, когда обгорется это не страх и не пугаться, то есть можно жить. Мне нравится загораться со своим другом. Когда мы загорим, то будем красивые и прельстивые. Когда я загорася, то ноги стали темны как у друга у которого ноги смуглы. У меня тоже стали смуглы рука, ноги, туловища, нос, уши и другие члены. Загораться нужно на пляже - это мудро и умно. (. . . )



Мне нравится больше всего купаться. Этим заниматься лучше тоже и всегда с друзьями. Когда я плыву то мне прельстиво и сыро но любовно и сладко и рыбку. Да рыбку можно часто видеть. Когда я купался в море то видел рыбку такую как карпы, щуки, карасик, медузы, устрицы, ракушки и другие чудинки. Им было чутко и прельстиво в воде. Друг тоже видит рыбку. Но много рыбку мы не виделись, то есть акула, кит и другой морской скотин. Я и друг не видим крупный морской скотин. Друг любит купаться. Особенно нам нрався когда у нас мокрый и сырой живот и туловищи тоже и головки и все члены. Это нам любовно и прельстиво.



Наш народный писатель писал что " море всем прельстиво и забавно, там можно мочиться и намокать трусики и бесится и любовно там всем в мести ". Я с этим согласен. Особенно лучше в советски море и океан. Всем нрався советски вода, особенно Ленин. Он их прославил. И я, и друзья и весь советский народ этим возрадованы. Мне любовни летний отдых особенно советски море.