Cочинение «Лето – мое любимое время года»

Летом я не особо люблю оставаться в городе. Хочется скрыться подальше от раскаленного асфальта на улице, душных дворов многоэтажных домов и вечно куда-то спешащих суетливых людей. Поэтому я стараюсь хотя бы месяц из длиннейших в году каникул провести вдали от цивилизации – на природе.



Как правило, в школьные дни меня невозможно оторвать от постели. Но в деревне на каникулах я способен проснуться в самый ранний час, чтобы успеть промчаться по росе и насладиться поднимающимся из-за деревьев солнцем. Пробуждение природы. Ночная мгла потихоньку исчезает, первые рассветные лучи прокладывают пусть сквозь дебри леса. Утренние птицы начинают звонко петь. Наступает подходящий момент для похода за черникой.



Бабушка говорит, что черника – очень нежная ягода. Ее требуется собирать только вручную, не используя никаких специальных приспособлений. Это позволит урожаю стать еще лучше прежнего в будущем году. Мы всегда соблюдаем это простое правило, и лес одаривает нас обилием черники, никогда не оставляя с пустыми руками.



Я восхищаюсь летней грозой и пребываю в неподдельном восторге, когда после разгоряченного дня горизонт неожиданно начинает темнеть, сверкая вспышками многочисленных молний. Прохладный ветер расшатывает деревья, и вдали гремят раскаты грома. А затем на пыльную дорогу попадают первые маленькие капли спасительного дождя. Звуки грозы я люблю слушать в стареньком бабушкином домике, забираясь на чердак. Дождь упорно барабанит по жестяной крыше, а громкие и величественные раскаты заставляют подрагивать саму землю.



Озерная вода после дождя становится очень теплой. Озеро у нас внушительных размеров, еще и находится совсем близко к деревне. У деревенских мальчишек это излюбленное место для рыбалки. Но я не поклонник ловли рыбы, поэтому прихожу сюда для купания. Плаваю я неплохо, вот только не рискую пока пускаться к другому берегу. Это не менее километра.



Весной луга поблизости с озером начинают заливать талые воды. С приходом лета трава здесь вырастает по пояс. В ветреный день безумно приятно в нее окунуться для того, чтобы послушать приятный шелест и посмотреть, как путешествуют по небу разной формы облака. А порой появляется чувство, что это я проплываю мимо облаков на грандиозном судне с зелеными травянистыми парусами.



Вскоре наступает вечер, и я должен вернуться в хижину бабушки. Она всегда успевает приготовить на ужин нечто восхитительное, особенное. Небеса освещают первые точки-звезды, пастухи гонят коров с пастбища, и где-то, спрятавшись в густой зеленой листве, заводит вечернюю песнь соловей. Я никогда и ни за что не променяю такие каникулы на каменные джунгли городов.