Cочинение «Лето на даче»

Часть лета я провела на даче. Почти каждый день к нам приходил обедать какой-то рыжий кот. Мы кормили его вкусно и досыта, но он никогда не подпускал нас близко.



Однажды утром мы увидели кота возле крыльца. За ухом у него была большая рваная рана. Он сидел покачиваясь, в каком-то полусонном состоянии. Видно, ему было очень плохо.



Мама обработала рану и смазала ее зеленкой. Папа в это время держал кота, а я подносила лекарство.



Через 2-3 дня кот появился снова. Он выглядел гораздо лучше. Рана за ухом заметно затянулась. Но до полного выздоровления мне пришлось еще дважды смазывать его зеленкой.



С тех пор Рыжик много времени проводил с нами. Нам жаль было его оставлять, но, к счастью, его взяли к себе соседи. Надеемся, что Рыжику у них хорошо!