Cочинение «Лето в Греции»

Я очень хорошо провела лето. Всей семьей мы отдыхали на даче: гуляли, купались в бассейне и в лесном озере, катались на велосипедах, ходили в лес за ягодами и грибами, топили баньку. К нам часто приезжали наши друзья в гости. Там же я отметила свой девятый день рождения. На праздник ко мне приехали все мои друзья: Матвей, Дарина, Алина и два моих брата- Давид и Жорж. Давид приехал с Украины, а Жорж из Франции. Праздник был очень веселый и всем понравился. Мы веселились вместе с клоуном, делали мини «Фабрику звезд», купались, катались на велосипедах. Особенно праздник понравился моей родной сестричке Виктории.



В августе я с родителями и сестрой поехали отдыхать на море на остров Корфу (Греция). Там я провела замечательные дни: купалась в Ионическом море, загорала, путешествовала на Адриатическое побережье острова, в Италию и материковую Грецию. В Италию мы плыли на десятипалубном корабле. Было очень интересно. На материковую Грецию в город Игуменица мы плыли на пароме – большой корабль, который перевозит не только людей, но и машины.



В столице острова Корфу мы были в старой крепости, гуляли по пешеходным улицам, катались на карете с извозчиком, который рассказывал нам об острове и его достопримечательностях. А вечером на главной площади смотрели, как маршировали музыканты духового оркестра, а потом слушали классическую музыку. Это был прощальный вечер на острове. Утром мы улетели домой в Москву. Жаль, что лето так быстро закончилось. Я с удовольствием буду его вспоминать.