Cочинение «Лето в Потоках (описание природы)»

Уже дважды мне посчастливилось отдыхать на турбазе, которая находится в маленьком городке Потоки, что под Кременчугом. Потоки расположены на берегу реки Псел, одной из самых чистых рек Европы. Мы прибыли туда рано утром, когда еще только всходило солнце. Было прохладно, дул легкий ветерок. По обеим сторонам дороги тянулся обычный деревенский пейзаж. Вокруг — никого. Тишина. Дорога резко сворачивает направо и обрывается, Мы остановились, как громом пораженные. Перед нами распахнулась изумительной красоты панорама. Небольшой песчаный пляж, справа обрамленный каменистым обрывом, а слева — песчаной косой, оканчивался небольшим заливом. Берег был покрыт густой тенью растущих деревьев, казалось, прямо из воды. Над водой поднимался туман.



В первый же день после нашего приезда мы решили покататься на катамаране и оказались в затоке. Там мы обнаружили много лилий и кувшинок. Они были такими изящными! Нам удалось подплыть к берегу, не задев цветов. А позже, вечером, у костра я рассказал своим новым друзьям о первых впечатлениях об этой чудной местности.