Cочинение «Лето»

Лето - это дивная пора. Всё вокруг зелёное, солнце жаркое, растут фрукты и овощи. и можно купаться. Одно плохо: лето быстро кончается. Ждёшь его ждешь, строишь планы, надеешься провести его незабываемым, а за окном уже осень и пора в школу. О прошедшей летней поре остаются только воспоминания.



Для меня подготовка к лету начинается уже зимой. Так как я занимаюсь в футбольной секции, то мы заранее знаем, что всё лето проведём в спортивном лагере. Я люблю футбол! Мне нравится игра, темперамент, эмоции. В футболе главное - это хорошая связка





физической подготовки и быстрого мышления. Занимаясь четыре раза в день, мы с нашим тренером хотим стать командой победителей. Подъём в семь утра. После завтрака - первая тренировка. Это лёгкая разминка. Уже перед обедом двух часовая тренировка. Там отрабатывается индивидуальная техника, удары на силу и точность по воротам и игры на удержание мяча. После обеда у нас тихий час. Большинство из нас спит, но некоторые не могут заснуть и начинают играть в игры на своих мобильных телефонах. А дальше ещё интереснее! Мы всей командой едем на стадион. Большое поле отличается тем, что тренировки на нём требуют очень больших физических затрат. К вечеру после ужина у нас обычно была дискотека. Несколько раз мы всей командой ходили купаться на озеро. А ещё нас отпускали домой на выходные, потому что я скучал по компьютеру и близким. По выходным я с папой, мамой и братом



отдыхаю на даче. Наша дача располагается около леса и это мне нравится. У нас был большой, надувной бассейн, где я с друзьями постоянно купался, но недавно его порвали на кусочки дикие собаки. Что меня сильно огорчило.





Было в нашей летней жизни много больших и маленьких познавательных встреч. Я несколько раз ходил в Макдональдс, ездил к другу в республику Мари-Эл. Там мы на Яльчике купались, ловили рыбу. Вода на озере такая чистая, что видно рыбок на дне. Среди жёлтых кувшинок я видел диких уток.



За лето я несколько раз ходил в кино. Фильмы гораздо интереснее смотреть в кинотеатре. Большая разница между домашним телевизором и огромным экраном в формате 3D. Уже вернувшись из лагеря тридцатого августа, мы с друзьями выиграли турнир «Спорт с Coca-Cola» по мини футболу на асфальте, и за это получили интересные призы.



Лето оставило после себя много интересных, приятных и разных воспоминаний. А за окнами жёлтые листья и моросящий дождь. Значит, лето кончилось и началась учёба. Но совсем скоро придёт весна, а за ним придёт зелёное, солнечное, яркое лето.