Cочинение «Летопись Никоновская: Хронограф Русский»

ЛЕТОПИСЬ НИКОНОВСКАЯ— крупнейшая по объему сведений и хронологическому диапазону русская летопись: она содержит изложение отечественной истории (параллельно со сведениями по истории всемирной) от возникновения Русского государства и до 1558 г. Один из ее списков принадлежал Никону, патриарху всея Руси с 1652 по 1666 г. , что и дало основание В. Н. Татищеву приписать Никону инициативу составления летописи и дать ей ставшее впоследствии традиционным название.



В действительности же Л. Н. была создана в XVI в. : первоначальная ее редакция была доведена до 1520 г. , а окончательный вид Л. Н. приобрела во второй половине того же столетия. Как уже сказано, русская история излагается в Л. Н. параллельно с историей всемирной: составители перенесли в нее соответствующие разделы из хронографа (см. Хронограф Русский), повествующие об истории Византии и южных славян с IX по XV в.



Но основная ценность Л. Н. состоит в богатстве сведений по русской истории: ее составители, стремясь к наибольшей полноте, соединили извлечения из нескольких летописных сводов. Есть в Л. Н. и уникальные, только в ней встречающиеся известия. Они требуют особенно тщательного источниковедческого анализа: дополнительные, сравнительно с другими источниками, сведения о начальных веках русской истории могут оказаться не отражением каких-то вновь обретенных исторических документов, а сочинением историков XVI в. , огорченных скудостью сведений, содержащихся в Повести временных лет и других источниках того времени. Помимо собственно летописных статей Л. Н. содержит в своем составе памятники других жанров: особую, так называемую “Киприановскую” редакцию “Сказания о Мамаевом побоище”, особые редакции житий Александра Невского, Михаила Черниговского, митрополита Петра, митрополита Алексия, СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. Включено в летопись “хожение” (т. е. описание путешествия) митрополита Пимена в Константинополь, послания константинопольского патриарха Луки Андрею Боголюбскому, послания, которыми обменивались митрополит Макарийи Иван Грозный, поучение новгородского архиепископа Симеона, подробный рассказ о митрополите Исидоре, пытавшемся на Флорентийском соборе 1439 г. санкционировать слияние православной и католической церквей, и др. исторические источники.



Для повествования Л. Н. характерна торжественная официальность и парадность: летописец по большей части напоминает о предках называемого им князя (“Женися князь велики Василей меншой Ярославичь Костромской, внук Всеволожь, правнук Юрья Долгорукого…” или “Преставися князь Дмитрей Святославичь, внук Всеволож, правнук Юрья Долгорукого, праправнук Владимера Мономаха, праправнук Всеволож, пращурь Ярославль, прапращур великого Владимира…” и др. ), описывая события, в некрологических похвалах не скупится на возвышенные похвалы (князь Глеб Василькович “нещадно милостыню требующим подаваше, и церкви многи созда и украси иконами и книгами и священнический и иноческий чин зело почиташе, и ко всем любовен и милостив бе, и смирен, ненавидяше бо гордости и отвращащеся от нея аки от змиа”). Современный историк Б. М. Клосс убедительно показал, что многие стилистические особенности повествования Л. Н. появились в ней благодаря редакторской работе над летописью митрополита Даниила.



Монументальная Л. Н. явилась основным источником еще более обширного исторического труда Лицевого свода, созданного по повелению Ивана IV Грозного.



Изд. : Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью // ПСРЛ — СПб. , 1862—Т. 9. ;—СПб. , 1885—Т.

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