Сочинения / Сочинения Сочинения на свободную тему / Cочинение «Летопись как литературный памятник» Сочинения на свободную тему

Cочинение «Летопись как литературный памятник»

Летопись как литературный памятник

Являясь по своему содержанию историей нашего государства на заре его существования, древнерусская летопись представляет собой в то же время литературный памятник большой идейной и художественной ценности. В ней собрано много народных поэтических сказаний и легенд, приводятся пословицы и поговорки, народные «плачи» и песни. В ней содержатся разнообразные в жанровом отношении произведения древнерусской книжной письменности: воинские повести, церковные сказания, рассказы о взаимоотношениях между князьями.

Летописные рассказы отличаются художественным мастерством. Как живые, выступают перед нами русские князья: суровый воин Святослав, отважный, храбрый, любящий свою дружину Мстислав, защитник Русской земли Владимир Мономах т другие. Летописцы не только повествуют о князьях и событиях, но и ярко рисуют картины быта и русской природы. Они стремятся к правдивому описанию лиц и событий.

Западноевропейские хроники написаны на латинском языке, бывшем в средние века международным книжным языком. Русская летопись написана древнерусским народным языком.

Стилистически летопись разнообразна. Там, где повествуется о событиях церковной жизни, сильнее чувствуется церковно-книжный язык, в других местах — и это чаще — речь летописца близка к живой древнерусской речи. Самая манера изложения меняется в зависимости от характера и содержания записей. Очень сжато записываются летописцем исторические события, но он широко применяет разные изобразительные средства языка в различных рассказах, включённых в летопись. Здесь приводятся диалоги, даются выразительные портреты князей, изложение часто принимает драматически напряжённый характер, местами звучит ритмическая проза.

.

К-во Просмотров: 697
Найти или скачать Cочинение «Летопись как литературный памятник»
Похожие произведения