Cочинение «Летописи Новгородские и Псковские»

ЛЕТОПИСИ НОВГОРОДСКИЕ— (см. также Летописи)круглетописных памятников, объединяемых по месту их создания в Великом Новгороде. Древнейшим памятником новгородского летописания является так называемая Новгородская первая летопись (далее—Н I), известная в двух редакциях—старшей (Н I ст. ) и младшей (Н I мл. ). Старшая редакция представлена Синодальным списком XIII—XIV вв. (это древнейшая дошедшая до нас рукопись с летописным текстом), а младшая сохранилась в списках начиная с сер. XV в. Синодальный список, состоящий из двух разновременных частей — конца XIII в. и 2-й четв. XIV в. ,—дефектен: в нем утрачено начало; повествование охватывает период с 1016 до 1333 г. (приписки, сделанные разными почерками, доводят изложение до 1352 г. ).



Текст Н I мл. близок к Н I ст. , но продолжает его до 30—40-х гг. XV в. В Н I мл. отразился так называемый Начальный свод конца XI в. , предшествовавший созданию Повести временных лет. Очевидно, он же находился и в утраченной части Н I ст. Вопрос о времени его включения остается пока спорным. Характерными чертами Н I являются подчеркнуто местный, новгородский круг интересов летописцев, безыскусственность стиля, демократичность языка, отразившего ряд диалектизмов.



Следующий этап новгородского летописания отразился в так называемой Новгородской Карамзинской Летописи, обрывающейся на 1428 г. Эта летопись, состоящая из двух подборок известий, сохранилась в единственном списке конца XV в. и остается до сих пор неизданной. Значение этого памятника определяется тем, что здесь впервые новгородский летописец проявляет заметный интерес к событиям не только местным, но и общерусским. В завершенном виде эта тенденция реализуется в Новгородской IV летописи (далее — Н IV; называется условно четвертой согласно тому порядку, в котором публиковались новгородские летописи при первом издании 1841 г. ). Составитель Н IV — очевидно, летописец архиепископа Евфимия II (1429—1458) — использовал Новгородскую Карамзинскую летопись, корректируя ее по Н I и дополняя другими статьями. Н IV известна в двух редакциях — старшей и младшей, текст которых сходен до 1428 г. Некоторые списки Н IV продолжают изложение событий до последних лет Новгородской республики (1478 г. ). Особая редакция Н IV— Новгородская V летопись — была доведена до 1446 г. В ней заметно стремление вновь вернуться к традиционной линии новгородского летописания с преимущественным интересом к местным событиям.



Падение Новгородской республики прервало на время летописание, возобновленное лишь в XVI в. В 1539 г. в Новгороде был составлен, по-видимому, по повелению архиепископа (впоследствии митрополита всея Руси) Макария летописный свод, основанный на Н IV и продолжающий ее оригинальными известиями. Этот памятник называют Новгородской летописью Дубровского (или Н IV по списку Дубровского). Еще одна Н. л. XVI в. —Новгородская II (далее—Н II), доведенная до 1572 г. включительно,—является по сути незавершенной заготовкой, в которой собраны выписки из различных летописей без соблюдения хронологического порядка. Особенно интересны в этом памятнике известия 1568—1572 гг. , содержащие ценные сведения по истории опричнины в Новгороде. В конце XVI— нач. XVII в. была составлена Новгородская Уваровская летопись, вторая часть которой (начиная с 1500 г.

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