Cочинение «Летописная повесть о битве на Калке»

ПОВЕСТЬ О БИТВЕ НА КАЛКЕ – летописная повесть, рассказывающая о первом столкновении русских с монголо-татарами. В 1223 г, тридцатитысячный отряд монголо-татар под предводительством Джебе и Субедея вышел через Закавказье в степь и разгромил половцев, которые бежали за Днепр.



Русские князья на съезде в Киеве решили оказать помощь половцам, и коалиция, состоявшая из большинства тогдашних князей, за исключением Юрия Всеволодовича Владимирского, выступила в поход. Однако из-за феодальных распрей русско-половецкая рать потерпела жестокое поражение в сражении с монголо-татарами на реке Калке 31 мая 1223 г.

Происхождению и взаимоотношению трех первоначальных версий П. , содержащихся в летописях Лаврентьевской, Новгородской I и Ипатьевской, посвящен целый ряд исследований. В Лаврентьевскую летопись вошла краткая редакция П. , содержащая лишь деловой перечень событий.



Для рассказа о сражении на Калке в Новгородской I летописи характерно сочувственное отношение к великому князю Мстиславу Романовичу, который не обратился в бегство, но вместе со своим зятем Андреем и князем Александром Дубровским устроил на высоком берегу Калки ограду из кольев и мужественно оборонялся, пока не был предательски выдан монголо-татарам. Резко враждебное отношение к половцам и бродникам естественно для южнорусского летописца. Самый характер повествования свидетельствует против новгородского происхождения этой версии, поэтому исследователи предполагают, что в ее основе лежит южнорусский летописный рассказ. К южнорусскому же, по мнению Д. Феннелла, источнику восходит и тот вариант П. , который входит в Ипатьевскую летопись, дополненному позднее, как полагает исследователь, вставками западнорусского происхождения, которые были сделаны с целью прославить потомков князя Романа Галицкого.

П. о битве на Калке в позднейших летописных сводах представляет собой различные комбинации сведений, почерпнутых из трех первоначальных версий. К особому источнику восходят лишь некоторые “избыточные” известия, например вставка, сделанная в летописном своде 1448 г. , сообщающая об участии в битве богатырей во главе с Александром Поповичем. Рассказ об Александре Поповиче, несомненно фольклорного происхождения, вставлен в летопись из какого-то ростовского источника (см. об этом: Лихачев Д. С. Летописные известия об Александре Поповиче // Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. — Л. , 1986. — С. 318—352).

Д. М. Буланин