Cочинение «Листопад (описание природы)»

Деревья спят. Я это видел. До последних минут каштан удерживал листья - засохшие, сморщенные, но еще живые. До последних минут он ждал солнечного луча. Нельзя бросить ворох желтых листьев на произвол судьбы, в грязь. До последних минут он ждал, борясь с осенью, - и дождался солнца. . .

. . . Морозное утро. Каштан засыпал. А листья - сморщенные, засыхающие, все еще были живые. "До следующей весны", - пел листок, оставляя ветку, и плавно скользил вниз, подбадриваемый лучами солнца. Куда ни глянь - всюду летят листья, сверкая солнцем, всюду летят нитки, из которых ткутся первые по-настоящему осенние ковры. Листопад. . .

Деревья - как люди. Весной - рождение листьев, жизни, летом - расцвет и радость, осенью - сон угрюмый и ностальгический, и изредка - прощальный солнечный луч, последняя радость, а после нее не жалко покидать оболочку и лететь вверх. Куда? Листопад. . .

А вечером - звезды, а вечером - небо: не черное, но другого цвета. И цвет неба за день меняется, как времена года. Утром - светло-голубой, днем - ослепительно-синий, лазурный, а вечером - темно-синий с розовой каймой, как чаша, и из этой чаши льется на нас жизнь и все хорошее. Ночью цвет - иссиня-черный со звездами.

Вот и прошел первый день листопада.