Cочинение «Литература Древнего Рима в искусстве последующих культурно исторических эпох»

Античная греко-римская литература перестала развиваться в V ст. н. э. с падением Римской империи, однако мертвой в полном понимании слова она не стала никогда, даже в тягчайшие времена средних веков, когда в горниле “большого переселения народов” зарождалась новая европейская литература. И. Борецкий отмечает, что “во время большого перелома, когда античный цивилизованный и христианский мир столкнулся с примитивным, варварским, языческим, христианская церковь сохранила свою силу, организационную структуру, влияние на людей. Спасши себя, свою литературу и культуру, она спасла от гибели в монастырских и церковных библиотеках многочисленные произведения античности. Большую роль в сохранении античной литературы сыграла Византия…



Благодаря античной культуре и литературе с XIV ст. началась новая культурная эпоха в Западной Европе - эпоха Возрождения”. Особенно популярными стали сюжеты античной истории и культуры в XVII-XVIII столетиях. Французский философ XVIII столетия Шарль Монтескье в книге “Размышления о причинах величия и падения римлян” подвел печальный итог: “История Рима возникает перед нашими глазами столькими войнами, таким количеством пролитой крови, столькими истребленными народами… этот план подчинить весь мир, так хорошо задуманный, воплощенный и завершенный, заканчивается тем, что утоляет хищное желание пяти-шести чудовищ”. Тем не менее, Монтескье не мог не увидеть в тысячелетней истории римского общества “стольких больших дел, стольких триумфов, столько политики, мудрости, благоразумия, мужества”. Уже в самом названии его книги звучит в определенной мере восхищение (”величие… римлян”).



Под влиянием античности в Европе возникают новые национальные литературы, которые пользуются не только латынью, а и живыми национальными языками. Только у Шекспира мы видим ряд произведений, которые выросли из истории и культуры Древнего Рима: “Лукреция”, “Венера и Адоник”. “Тит Адронин”, “Троил и Крессида”, “Юлий Цезарь”, “Антоний и Клеопатра”, “Кориолан”. Культ патриотизма, возведенный в Риме в ранг государственной политики, дал сюжеты для следующих эпох. В XVIІ столетии французский поэт Пьер Корнель написал трагедию на сюжет Тита Ливия о подвиге братьев Горациев. В XVIII столетии накануне Великой французской революции художник Луи Давид прославил подвиг трех римских юношей в картине “Клятва Горациев”. Революция нуждалась в образцах героизма.





Великий Вольтер в XVIII столетии посвятил древнеримскому политику Бруту свою трагедию “Брут”, которая пользовалась у публики особым успехом в годы революции в качестве примера высокой гражданской доблести (Брут, основав республику, убил собственного сына, заподозрив его в связях со свергнутым последним царем Рима). Римская история, наполненная трагическими событиями, сильными характерами, сложными человеческими судьбами, постоянно привлекала к себе художественное внимание авторов последующих эпох. Русский художник Карл Брюллов запечатлел в своей знаменитой картине “Последний день Помпеи” великую человеческую трагедию, гибель народа, который сохранил в смятении катастрофы свои добрые чувства. Письмо Плиния, которое пришло из глубины столетий, помогло художнику представить себе событие и показать его с чрезвычайной силой искусства.



Среди шедевров мирового искусства, связанных с историей и литературой Древнего Рима, мы видим “Венеру и Адониса” Рубенса, “Похищение Прозерпины” Ж. Ф. де Труа, “Марса и Венеру” Ван Дейка, “Флору”, “Данаю”, “Голову Афины Паллады” Рембрандта Ван Рейна и много других. Среди шедевров скульптуры произведения А. Канова “Амур”, “Геба”, “Амур и Психея”, “Три грации”. Мы видим, Л. Керубини создает “Пигмалиона”, Жан Ибер пишет балет “Любовные приключения Юпитера”. Английский живописец Вильям Блейк в XIX столетии иллюстрировал “Буколики” Вергилия. Всемирно известный Пабло Пикассо в XX столетии сделал иллюстрации к “Метаморфозам” Овидия. Среди известнейших произведений литературы XX столетия следует назвать драмы Б. Шоу “Пигмалион” и “Цезарь и Клеопатра”, роман Дж. Джойса “Улисс”.



Безусловно, греческая культура дала мировому искусству намного больше сюжетов, тем, образов и мотивов, но история Древнего Рима стала также одним из краеугольных камней в формировании западноевропейской культуры. Особой вехой, которая свидетельствует о заинтересованности темами и образами римской истории, является современное киноискусство. Следует назвать знаковые фильмы американского кинематографа: “Спартак”, “Гладиатор”, сериал “Рим”.