Cочинение «Литература Испании в искусстве классицизма»

В XVII в. Испания вступила в полосу глубокого политического и социально-экономического упадка. Но в испанской культуре именно этот период определяется как «золотой век». Творчество крупнейших художников (Эль Греко, Рибера, Сурбаран, Веласкес, Мурильо), архитекторов (Эррера, Чурригерра), писателей (Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон, Тирсо де Молина, Гонгора, Кеведо, Грасиан) знаменует невиданный и позже уже не повторившийся расцвет художественной культуры Испании, что в очередной раз доказывает относительную независимость ритмов развития культуры, ее пиков и спадов, от ритмов развития цивилизационных процессов.



В литературе XVII в. можно определить несколько направлений: гуманистический протореализм, представленный творчеством Сервантеса, Лопе де Вега и его школа; барокко, представленное творчеством Гонгоры, Кальдерона, Кеведо; академизм — испанскую форму раннего классицизма, неставшую заметным литературным событием.



Есть и промежуточные явления: переход от гуманистического протореализма к барокко обнаруживается в творчестве Тирсо де Молина и Аларкона, переход от гуманистического протореализма к классицизму — в комедии Аларкона «Сомнительная правда».



Гуманистический протореализм переходит в так называемый бытовой реализм в плутовском романе (например, в «Гусмане де Альфараче» Матео Алетина и в подражаниях этому роману). Как уже говорилось, барокко выступает в нескольких формах. Прежде всего это гонгоризм и консептизм.



Термин «гонгоризм» происходит от имени поэта Луиса де Гонгоры-и-Арготе (1561 — 1627), отличавшегося «темным» стилем, в котором особо значима игра формой слов, порождающая множество неологизмов.



Консептисты (от лат. concepto — понятие) увлекались игрой не словами, а мыслями (пример название книги Кеведо «Книга обо всем и еще о многом другом»), ирония сочеталась у них с пессимизмом. В целом эпоха определяется противостоянием в испанской литературе двух художественных систем: гуманистического протореализма и барокко — и, следовательно, может быть отнесена к стабильным эпохам. Но так как в XVII в. происходит грандиозный поворот во всей европейской художественной культуре, связанный со сменой метаязыка искусства, черты переходности в литературном процессе Испании тоже присутствуют.