Cочинение «Литература XIX в. — замечательный, плодотворный этап в истории мировой литературы»

Литература XIX в. — замечательный, плодотворный этап в истории мировой литературы, отмеченный удивительным многоцветьем литературных талантов, россыпью великих имен писателей, классиков, духовных спутников каждого нового читательского поколения. Гофман и Байрон, Шелли и Вальтер Скотт, де Виньи и Беранже, Гюго и Жорж Санд, Бальзак и Стендаль, Флобер и Мериме, Гейне и Бодлер, Мицкевич и Петёфи, Диккенс и Теккерей, Купер и Эдгар По, Мелвилл и Уитмен — почти о каждом из них накоплена богатейшая критическая литература. Сложились даже целые конкретные области литературоведения: байроноведение, гейневедение, диккенсиана.



Исторические рамки литературы XIX в. обычно точно не совпадают с хронологией столетия. Началом считается Великая французская революция, имевшая всемирно-историческое значение. Она нанесла решающий удар феодальной системе и оказала огромное воздействие на весь ход исторического развития в XIX в. , насыщенном глубочайшими социальными потрясениями, войнами и революциями. Отозвалась она широко и многообразно и в литературе, ее отзвуки находим у Байрона, Гюго, Беранже и др. При этом важно учитывать характер исторического процесса, его специфику в каждой из стран: Великобритании, Франции, Германии, США, Польше – Завершением этого периода являются 70—80-е гг. XIX в. Далее выделяется следующий важный этап литературного развития — конец XIX — начало XX в. , время, которое также имеет свою специфику и характеризуется яркими, весьма значительными явлениями в области словесности.



В свою очередь, внутри выделяются следующие значимые вехи: это начало 30-х гг. (парламентская реформа в Англии 1832 г. , Июльская революция во Франции 1830 г. , польское восстание 1830 г. и др. , а также 1848 г. , отмеченный циклом революционных выступлений в Европе — в Германии, Франции, Италии, Австро-Венгрии, взлетом чартистского движения в Англии). Литературный процесс в XIX в. проходит под знаком двух главных направлений — романтизма и классического (или критического) реализма. Термин «романтизм» впервые появился в XVIII в. и подразумевал все фантастическое, необычное, странное. Позднее он стал употребляться для обозначения литературного направления, получившего развитие в литературах Европы и США, в основном в первой трети XIX в. Романтизм также захватил и другие художественные сферы: музыку, живопись, театральное искусство. Историческая основа его — бурные годы, последовавшие сразу за Великой французской революцией. Происходила ломка старых феодальных отношений, вообще этот исторический период характеризуется наполеоновскими войнами, подъемом национально-освободительного движения в Ирландии, Испании, Италии, Греции. То была эпоха, когда прекраснодушные мечты просветителей о «веке разума», который должен был наступить после крушения феодального мира, обнаружили вдруг свою иллюзорность; становление новых буржуазных отношений имело своим результатом прежде всего спекулятивную горячку, поляризацию богатства и нищеты, появление вульгарных и бессовестных нуворишей. Все это вызывало у определенной части романтиков ностальгические чувства по прошлому, которое начинало рисоваться в радужных красках. Другие романтики, находившиеся под влиянием идей утопического социализма, получившего развитие в начале века в трудах Оуэна, Фурье, Сен-Симона, также недовольные капиталистическим прогрессом, грезили о некоем золотом веке социальной справедливости и гармонии. Так обозначились две тенденции в романтизме: если одни романтики, осуждая французскую революцию, искали свой идеал в прошлом (Новалис в Германии, Шатобриан во Франции, Вордсворт в Англии), то другие стремились заглянуть в завтрашний день (Шелли в Англии, Жорж Санд и Гюго во Франции). Но, размежевываясь, иногда вступая друг с другом в споры по политическим вопросам, романтики были во многом едины в своих философских и эстетических воззрениях.



Как показывает история литературы, любое новое направление зачастую складывается в острой полемике с эстетикой предшественников. В данном случае с классицистами и просветителями. Становление романтизма сопровождалось появлением целого ряда важных эстетических документов. Их можно назвать литературными манифестами, которые провозглашали художественные принципы нового искусства: это «Фрагменты» Шлегеля (1798), предисловие Вордсворта и Кольриджа к «Лирическим балладам» (1800), предисловие Гюго к своей драме «Кромвель» (1827). Романтики утверждали свою эстетику, во многом противоречащую эстетике классицистов и просветителей.



Классицистическому культу разума они противопоставили культ чувства. Строгости и нормативности классицизма — полную свободу художника в выборе формы и стиля, в воплощении собственного индивидуального видения мира. «Естественному» человеку — «общественного» человека. Логике и рассудочности просветителей — полет фантазии, мечты, многокрасочный мир, в котором реальность порой «перетекает» в сновидение. Классицистическому принципу отражения жизни — принцип условности. Мир у романтиков представал в преображенном виде благодаря сгущению красок, использованию гротеска, символики, аллегории. На смену ясной, спокойной манере повествования у просветителей пришла некая приподнятость стиля, взволнованность, лиризм, эмоциональность. В литературу вошел новый герой, личность, обычно одинокая, во многом загадочная, бунтарь или изгой, разочарованный в жизни, бегущий от общества в иные, как правило экзотические, страны. Исключительный герой, поставленный в исключительные обстоятельства. Само историческое время, насыщенное бурными социальными потрясениями, вызвало к жизни искусство драматичное, многокрасочное, исполненное внутренней динамики.



Романтизм — это эпоха поэзии, востребовавшая стихотворцев; не случайно главенствующим жанром становится поэма.

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