Cочинение «Литература классицизма»

Назовите основные черты классицизма в театре и приведите примеры из прочитанного. Эти черты являются следствием увлечения античным театром, в котором действовало соответствие закону трех единств: времени, места и действия, ориентация на античные образцы, стремление заинтересовать зрителя, использование тем культа ума, обязанности перед отчизной. Так в комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» все происходит в доме мещанина Журдена. Через образ Журдена Мольер показывает зрителю: смотрите, какой смешной этот Журден, он смешной именно потому, что хочет быть не тем, кем он является на самом деле, т не делайте так, как Журден, лучше берите пример с молодого и умного Клеонта.



Чем отличаются и чем схожи классицизм и барокко? Оба художественных направления похожи ориентацией на обучение зрителя; классицизм отличается ориентацией на античные образцы - закон трех единств; в барокко действие может переноситься в разные места, происходить в разные времена. Язык классицизма простой и лаконичный, приближенный к пониманию широкой массы, язык барокко - изысканный и метафорический.



Назовите главных героев комедии Ж. -Б. Мольера «Мещанин во дворянстве». Это мещанин Журден, его дочь Люсиль, влюбленный в Люсиль юноша Клеонт, маркиза Доримена, граф Дорант, горничная Николь и др.



Для чего старый Журден изучает танцы, фехтование и философию? Для того, чтобы выглядеть благородно.



К какой затее прибегает Клеонт, чтобы вступить в брак с Люсиль? Клеонт понимает, что Журден глупый, и играет на его желании стать благородным, итак доказывает желание Журдена к абсурду: Клеонт притворяется сыном турецкого султана для того, чтобы вступить в брак с Люсиль.



Кем был отец Журдена? Журден - богатый мещанин, но его отец был простым торговцем, который много работал ради своей семьи и со временем создал для своего сына богатства, благодаря которым глупый Журден начал мечтать о переходе к другому слою общества, принадлежность к которой нельзя купить, которую можно получить только с рождением в благородной семье.



Чем заканчивается комедия Мольера? Все французские комедии во времена Мольера заканчивались балетом, так как это должно было развлекать короля и его семью.



Кого Мольер изображает настоящим мошенником? Доранта, который является бесстыдным мошенником, который запускает руку в карман Журдена и обманывает одурелого в своей мании буржуя.



Является ли госпожа Журден положительным персонажем? И да, и нет. Госпожа Журден простоватая и необразованная, ее мудрость в соблюдении правил простой жизни: «Не чужие сани не садись!» И все же она добрая, это женщина, которая руководствуется личным опытом.



Назовите наилучшие произведения Мольера. Мольер написал много комедий, среди которых известнейшие - «Мещанин во дворянстве», «Скупой», «Врач невольно», «Затеи Скапена», «Мизантроп», «Дон Жуан, или Каменный гость», «Тартюф».