Cочинение «Литература «культурного запроса» В XX века»

В XX в. литература «культурного запроса» представлена в двух основных моделях — модернизме и реализме. В обеих моделях усиливается авторское начало (как в концепциях, так и в художественной форме). В то же время значение жанра ослабляется, границы жанров размываются. В развивающемся в конце века постмодернизме нередко место произведения занимает достаточно неопределенный «текст».



Промежуточным рубежом периода стала середина века— время окончания Второй мировой войны, формирования социалистического лагеря в противовес лагерю стран капитализма, изобретения атомного оружия, начала «холодной войны» и угрозы третьей мировой войны, борьбы стран «третьего мира» за независимость. Меняется лицо и модернизма, и реализма: возникают неоавангардизм («новый роман», «театр абсурда»), рождается «новый латиноамериканский роман» и т. д.



«Контркультура». Разочарование в буржуазном «обществе потребления», поставившем вещь выше духовности, подчинившем современную культуру власти рекламы, приводит к бунту против навязываемых стандартов благополучной жизни, анархическому протесту против культуры вообще. Возникает движение, определяемое термином «контркультура».



Роман американского писателя Дэвида Джерома Сэлинджера (р. 1919) «Над пропастью во ржи» (дословно «Ловец во ржи», 1951), в котором омертвевшему жизненному укладу американского общества противопоставлена позиция неглубоко затронутого культурой, а поэтому пока еще «естественного человека— подростка Холдена Колфилда, стал поистине культовым. Он непосредственно предваряет появление литературы битников — «разбитого поколения» во главе с писателем Джеком Керуаком (1922—1969) и поэтом Алленом Гинзбергом (р. 1926) — и произведений писателей-хиппи.



Этот настрой отразился и в литературе, не связанной непосредственно с «контркультурой». Настроения протеста свойственны и группе английских писателей, получивших название «разгневанные молодые люди» по своего рода манифесту этого движения— пьесе Джона Осборна (1929— 1994)



«Оглянись во гневе» (1956). Протест против общества потребления ярко обозначен в романе французского писателя-реалиста Робера Мерля (р. 1908) «За стеклом» (1970) о студенческом бунте на филологическом факультете Сорбонны в Нантере в мае 1968 г.



Синтез культур Запада и Востока. Характерная черта литературы битников и хиппи — увлечение восточными религиями и философскими системами, прежде всего дзен-буддизмом. Неожиданно «контркультура», ассоциирующаяся с анархизмом, отказом от культурных достижений в пользу естественного, почти животного существования, оказывается одним из проявлений синтеза культур Запада и Востока.



Другим выражением этого синтеза стало мировое признание японской литературы. Творчество Акутагавы Рюноске(1892— 1927), соединившего национальную японскую специфику с традициями Достоевского и европейской литературы, особенно после экранизации его новелл «Ворота Расемон» и «В чаще» в фильме Куросавы «Расемон», стало явлением мирового порядка.



Творчество Кавабаты Ясунари (1899—1972), испытавшего в молодости влияние Джойса, автора повестей «Снежная страна» (1934— 1937), «Тысяча крылатых журавлей» (1951), романа «Стон горы» (1954), было отмечено Нобелевской премией по литературе (1968) за «писательское мастерство, которое с большим чувством выражает суть японского образа мышления». Романы Кобо Абэ (наст, имя Кимифуса, 1924—1993) «Женщина в песках» (I960), «Чужое лицо» (1966), «Человек-ящик» (1973) в еще большей степени доступны западному читателю, не случайно его называли то японским Достоевским, то японским Сартром.