Cочинение «Литература монгольского периода Поучения Серапиона»

Широко и разнообразно развивалась наша родная литература в Х1-м и ХП-м веке, до нашествия татар. Она выливалась в самые различные формы — проповедей, поучений, повествований: духовных, исторических и светских. Вспомним проповеди преп. Феодосия Печерского, св. Кирилла Туровского; поучение Владимира Мономаха; описание путешествия — "Хождение игумена Даниила"; летописи, "Повесть временных лет"; высоко поэтическую дружинную поэму "Слово о полку Игореве"; — полуюмористическое "Моление Даниила Заточника". . . Сколько разнообразных литературных форм! При этом можно наверняка утверждать, что множество древних рукописей не дошло до нас, погибло по тем или иным причинам, хотя бы те рукописи, найденные гр. Мусиным-Пушкиным вместе с "Словом о полку Игореве", которые погибли в московском пожаре.



И вот в ХШ-м веке наступает страшная эпоха татарского ига, принесшая с собой столько горя, крови, страданий, столько безысходной нужды. Нарушается и как бы замирает жизнь государственная, торговая, останавливается (развитие культуры. Надо помнить, что два с половиной века Россия страдала от татар. В первый, самый тяжелый период татарского ига, в ХШ-м веке, не заглохла лишь духовно-религиозная жизнь, которая, наоборот, всегда крепн/ет под внешними ударами судьбы. Только голос Цер. кви раздавался среди ужасов и бедствий татарщины. Из немногих литературных произведений ХШ-го века, дошедших до нас, остановимся на замечательных поучениях Серапиона, епископа Владимирского.



Серапион был монахом Киево-Печерского монастыря; в 1274 году он был поставлен епископом во Владимире; в 1275 он скончался. Вот — все, что мы знаем о его жизни.



Сохранилось пять поучений епископа Серапиона. В трех первых ярко отразилась эпоха татарского ига со всеми его страданиями.



В первом поучении "Слово о гневе Божием" Серапион рисует бедствия русской земли и необычайные явления природы: затмение солнца, луны, изменение звездного неба и, наконец, — землетрясения. "Земля, от начала утверждена и неподвижима повелением Божиим ныне движется, грехи нашими колеблется, беззакония нашего носити не может". Серапион говорит, что видно Господь хочет стряхнуть с земли беззакония и грехи людские. И вот, как худшее наказание за грехи людей, Господь послал на землю русскую народ жестокий (татар), который разорил нашу землю, сжег и разрушил святые церкви. Серапион, объясняя все эти беды наказанием за грехи, призывает людей к покаянию. Во втором "Слове" ("О покаянии") Серапион с глубокой грустью говорит, что вот уже сорок лет, как продолжается тяжелая татарская неволя, посланная в наказание за грехи людей. И что же? Он не видит, чтобы люди изменились к лучшему! "Не тако скорбит мати, видящая чада своя болящи", говорит Серапион, — "яко аз, грешный отец ваш, видя вы боляща делы беззаконными". И вновь он цризывает паству к покаянию, единственному средству, чтобы избавиться от бед и напастей.



В третьем поучении ("Слово о казнях Божиих") Сера-пион яркими и живыми красками рисует ужасы татарской неволи, называя татар народом немилостивым, лютым, не щадящим ни старости, ни младости. "Разрушены божественные церкви; осквернены наши сосуды, потоптана святыня, святители убиты мечом; тела преподобных иноков брошены на съедение птицам; кровь отцов и братьев наших, как вода, напоила землю". — Развивая картину ужасных бедствий русской земли, Серапион повторяет все ту же основную мысль: только покаяние может отвратить страшное наказание Господне.



В четвертом слове Серапион восстает против страшного суеверия, появившегося в то время. Народ приписывал случившуюся в тот год засуху и голод волхвам (колдунам), будто бы привлекшим это бедствие на землю. Людей, которых подозревали в колдовстве, хватали и бросали в воду, чтобы испытать их: если человек потонет, — значит он —- невиновен, если же выплывет, — это знак, что и вода его не принимает, — он виновен; в таком случае его хватали и сжигали. Серапион, глубоко возмущенный, называет убийцами не только тех, кто действительно сжигал мнимых колдунов, но и тех, кто, видя это, не заступился за них, и тем самым сделался соучастником убийства. Как князь Владимир Мономах, который в своем Поучении к детям строго восстает против смертной казни, епископ Серапион считает, что вопрос жизни и смерти человеческой зависит от одного Бога. Возмущается он жестокости своих "чад" духовных, возмущается и тому, что они так безусловно верят в волшебную силу волхвов. Обратим внимание на высокую духовную культуру нашего церковного пастыря ХШ-го века, вспомнив, что в то же время и гораздо позднее в Западной Европе, считавшейся культурно выше России, по приговору церковного суда во множестве сжигали людей, заподозренных в колдовстве (вспомним Жанну д-Арк).



В пятом поучении говорится о другом суеверии: народ приписывал бедствия русской земли утопленникам и удавленникам, погребенным вместе с другими честными людьми; тела этих несчастных выкапывали и выбрасывали из могил. Серапион восстает против этой грубой веры в силу волшебства, а затем приводит своей пастве в пример татар: они, "поганые", не знающие закона Божьего, никогда не убивают, не грабят и не обижают своих единоплеменников. — "А мы, во Имя Божие крещены есмы и заповеди Его слышаще, всегда неправды есмы исполнены и зависти, немилосердия", — "О, безумье злое! О, маловерие!"



Поучения епископа Серапиона, кроме своих литературных достоинств, являются ценным историческим документом, ярко передающим быт, нравы и настроение русского народа той эпохи.