Cочинение «Литература рубежа ХІХ-ХХ веков»

Рубеж XIX—XX вв. — начало Новейшего времени, которое стало эпохой перехода от региональных культур к общемировой культуре, эпохой расцвета цивилизации, но также временем мировых войн и революций.



Периодизация. Новейшее время включает в себя три периода: рубеж XIX—XX вв. — переходный период в истории культуры; собственно XX в. — период стабилизации социокультурного и литературного процесса; рубеж XX—XXI вв. — переходный период в развитии культурного и литературного процесса сегодняшнего дня.



Социокультурные факторы эпохи. Можно выделить следующие наиболее значимые социокультурные факторы Новейшего времени: начало перехода от индустриальной к информационной цивилизации; выход на историческую арену прежде бесправных и необразованных слоев общества, наций, стоявших у обочины истории; успехи образования, приведшие к качественному скачку в формировании читательской аудитории; глобализация и тотальная переоценка ценностей; качественное усиление значения коммерции и моды в культуре; исключительно важная роль средств массовой информации, компьютеризации в развитии цивилиза-ционных процессов.

К этому периоду относится формирование мирового литературного процесса как единого целого; контраст интеллектуализации и иррационализации, психологизации и дегуманизации, эстетизации и дисгармонизации, экспериментаторства и обращения к традициям многовекового культурного наследия в парадигме художественной литературы «культурного запроса» («концептуально-авторской», если ее рассматривать с точки зрения автора, литературы как творчества); противостояние этой парадигме ее антипода— литературы «массового спроса» (литературы как ремесла, литературной индустрии) с ее ориентацией на коммерческий принцип, развлекательность, использование готовых схем и клише, однозначность, сенсационность, потребительскую психологию читателя (эти парадигмы развиваются параллельно и, несмотря на свое противостояние, постоянно взаимодействуют).



Отличительные черты литературы рубежа XIX — XX вв. Рубеж XIX— XX вв. — переходный период в мировом литературном развитии.



В 1827 г. Гёте в разговоре со своим секретарем Эккерманом впервые отметил, что начинает складываться всемирная литература.



На рубеже веков эта отмеченная Гёте тенденция становится ведущей. Второй промышленный переворот и интернационализация духовной жизни — факторы глобального характера. Формирование мировой литературы выражается в усилении взаимодействий крупнейших литературных регионов — Европы, США, Востока, России, вхождении в их число Латинской Америки. Все это приводит к необходимости по-новому описывать историю литературы: не по региональному, национальному признаку, а в соответствии с получившими международное развитие и признание направлениями (течениями, школами).



Среди отличительных черт периода в первую очередь нужно выделить мозаичность картины литературной жизни, которая проявляется во множественности направлений, течений, школ, отсутствии магистрального направления, открытости границ различных художественных систем, множественности влияний и традиций; а также расширение литературной «географии» (включение в европейский литературный процесс литератур Скандинавии, славянских народов, «возвращение» итальянской и испанской литератур и др. ).



Новые «континенты» в «географии» всемирной литературы. Преодоление региональности отражается на освоении Востоком и другими регионами, раньше закрытыми для европейского влияния, крупнейших достижений европейской литературы. В то же время и европоцентристское сознание начинает расширяться, осваивать творчество писателей разных эпох и литератур, в том числе неевропейских. В качестве примера можно назвать вхождение индийской литературы, прежде всего творчества Р. Тагора, в мировой литературный процесс.