Cочинение «Литература «века джаза» творчество Фицджеральда»

Творчество Ф. С. Фицджеральда - одна из самых замечательных страниц американской литературы 20 века поры её высшего расцвета. Его современниками были Драйзер и Фолкнер, Форест и Хемингуэй, Сэндберг и Т. Вульф. В этой блестящей плеяде, усилиями которой американская литература в 20-е - 30-е годы XX столетия превратились в одну из крупнейших литератур мира, Фицджеральду принадлежит яркая роль. Одним из основных черт творчества Фицджеральда заключается в том, что писатель является представителем «века джаза», того сравнительно недолгого периода времени, который берет своё начало вскоре после окончания первой мировой войны и завершается с наступлением великой депрессии тридцатых годов. Само это название взято из сборника рассказов Фицджеральда «Сказки века Джаза». Именно за Фицджеральдом закрепилась слава предвестника «века джаза», создателя обманчивых сказок и гибельных заблуждений.



Новая послевоенная реальность сильно повлияла на мировоззрение людей, она требовала поиска иных, нетрадиционных форм отображения, неизвестного ранее, нового осмысления теперешней жизни. Разочарование, крушение надежд, время «потерянного поколения» стало темой для множества романов того времени.



Конечно, сам термин «потерянное поколение» очень приблизителен, потому что писатели, которых обычно включают в эту группу, очень различны по политическим, социальным и эстетическим воззрениям, по особенностям своей художественной практики.





Ф. С. Фицджеральд дал свое название эпохе «потерянного поколения»: он назвал ее «джазовым веком». В этом термине он хотел выразить ощущение неустойчивости, мимолетности жизни, ощущение, свойственное многим людям, изверившимся и спешившим жить и тем самым убежать, пусть иллюзорно, от своей потерянности.



С этим временем связано сенсационное “открытие” джаза, приведшее к его бурному расцвету и повсеместному распространению. Этот важнейший пласт современной культуры проложил в искусстве новые пути, выражая на языке звуков некоторые фундаментально важные духовные устремления эпохи.