Cочинение «Литературные сказки французских писателей»

Развитие литературной сказки поддерживалось во Франции давней и очень устой-чивой традицией, идущей еще от средневекового «животного эпоса» («Роман о Лисе»), басен Лафонтена и сказок Шарля Перро. В XIX веке к этому жанру охотно прибегали не только романтики, но и писатели-реалисты. В годы Июльской монархии и Третьей империи литературная сказка приобретает отчетливо выраженную сатирическую направленность. В 40-х годах в Париже выпускаются альманахи, переносящие критику социальной иерархий и общественных пороков в мир животных. В образах птиц и зверей угадываются обобщенные портреты людей всех рангов и всех сословий. Лучший из таких сатирических альманахов - «Общественная и домашняя жизнь животных» (1842) -вышел с великолепными иллюстрациями Жана Гранвиля (1803-1847), известного рисовальщика и карикатуриста, наделявшего животных удивительным сходством с различными типами французского общества той эпохи.



В раздувшемся от спеси индюке виден банкир-миллионер, в запуганном зайце - бедный чиновник, в хищном ястребе - жадный домовладелец и т. д. «Замысел книги,- писал в предисловии издатель Этцель,- заключается в том, чтобы дать слово чудесным животным Гранвиля, заставить наше перо сотрудничать с его карандашом». В альманахе, кроме самого издателя Пьера Жюля Этцеля (1814-1886), писавшего под псевдонимом П. Ж. Сталь, приняли участие видные французские литераторы: Бальзак, Жорж Санд, Шарль Нодье, Жюль Жанен и другие.



Этот сатирический сборник, благодаря иллюстрациям Гранвиля имевший успех и у детей, в конце 60-х годов был переиздан, а затем появился в русском переводе под редакцией А. Н. Плещеева (изд. Н. П. Карбасникова. Спб, 1876) Одновременно в детских журналах печатались французские сказки о животных, извлеченные из сатирических альманахов или написанные специально для детей. Повествование обычно ведется от имени самого героя - зверька, птицы или домашнего животного,- пережившего много невзгод. Характерная для этого жанра новелла Альфреда де Мюссе (1810- 1857) «История белого дрозда» издавалась с рисунками Гранвиля в переводе Марко Бовчок. Она же переводила для детей и сказки П. Ж- Сталя («Воспоминания старой вороны», «Краткая история двух горлиц», «Ласточкино путешествие» и др. )



Еще более известны были в свое время сказки революционного поэта 30-х годов Эжезиппа Моро (1810-1838) -«радужные, полные свежести произведения, написанные изящной прозой»1. «Белая мышка», лучшая из сказок Э. Моро, переносит в обстановку позднего французского средневековья. Гуманистические идеи автора олицетворяет Фея слез, которая в образе белой мышки приходит на помощь несчастному узнику и творит добрые дела вопреки жестокому королю Людовику XI.



Знаменитая писательница Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван, 1804-1876) выступала в своих многочисленных романах как поборница женской эмансипации и идей утопического социализма. Она исходила из эстетической установки романтической школы, сформулированной в книге «История моей жизни»: «Я стремилась изобразить человека, таким, каким мне хочется, чтобы он был, каким он должен быть в действительности». К мировой литературе Ж. Санд обратилась в последний период творчества, выпустив в 1850 году фантастическую сказочную повесть «История простодушного Грибуля» и в 1864 году большой сборник «Бабушкины сказки». Используя лишь отдельные мотивы народных сказок, Ж. Санд свободно подчиняет их прихотливой фантазии. Сказки нередко превращаются у нее в аллегорические повести с довольно сложным сюжетом. Социальные и нравственные идеи олицетворены в образах героев и вытекают из самого действия Грибуль (то есть «простофиля», «дурачок») терпит побои и унижения за то, ч”то не умеет наживаться и хитрить. Все он делает невпопад: чтобы укрыться от дождя, бросается в реку и т. п. Но Грибуль честен и великодушен. Сначала он попадает в царство шмелей, где богатые и сильные грабят и угнетают бедных, а потом - в царство цветов, где вся жизнь основана на взаимной любви и доброжелательстве. Вернувшись на землю, он хочет установить справедливые порядки. Завязывается борьба добрых и злых сил, и Грибуль, жертвуя собой ради счастья людей, сгорает на костре. От него остается только горстка пепла, из которого вырастает незабудка.



Интересно отметить, что первый русский перевод «Похождений Грибуля» был выпущен в 1860 году Вольной мировой типографией в Лондоне. Издавая эту книгу, Герцен отметил в предисловии, что «здоровее нравственности нельзя проповедовать детям», так



как герой совершает подвиг не ради награды, а во имя всеобщего блага: «Награда за подвиги Грибуля была не ему». Из произведений, вошедших в книгу «Бабушкины сказки», проще других по содержанию «Замок Пиктордю», «Крылья мужества», «Великан Иеус». Некоторая растянутость и обилие рассуждений, разрыхляющих сюжетную ткань, делают сказки Жорж Санд трудными для детского восприятия. В русских переводах они всегда выходили с сокращениями или в обработке, рассчитанной для детей младшего и среднего возраста.



Одним из крупнейших мастеров французской литературной сказки был также Эдуар Лабуле (1811 -1883). Известный публицист и остроумный сатирик, он с увлечением изучал сказки разных народов и широко использовал их сюжеты в своем сказочном творчестве. Его трехтомный сборник для детей «Голубые сказки» (1864-1883) построен на мотивах, заимствованных из турецких, итальянских, французских, норвежских, исландских, чешских, сербских и других народных сказок.

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