Cочинение «Лола Монтес, Графиня Фон Ландсфельд (1823- 17 января 1861 года)»

Известная авантюристка, дочь офицера и креолки. В 14 лет обвенчалась с ирландским офицером Джемсом, но скоро развелась с ним и сделалась балетной танцовщицей. Много гастролировала. В Мюнхене она стала фавориткой Людовика I.



Лола Монтес, или, как она себя называла, Мария-Долорес Порис-и-Монтес, до своего появления в Мюнхене вела беспокойную и авантюрную жизнь. Никто не знал ничего определенного о ее происхождении. В своих мемуарах она утверждала, что она ирландка по отцу, испанка по матери, англичанка по воспитанию, француженка по характеру и космополитка в зависимости от обстоятельств. Примечательно ее замечание, "что она принадлежит всем нациям и никакой в особенности".



Родилась Лола в Монтрозе, в Шотландии, в семье английского офицера колониальных войск Джилберта. Ее мать происходила из старинного испанского рода. В младенческом возрасте девочка отправилась с родителями в Андалузию. Но в Испании они оставались недолго, так как отец был послан в Индию, где вскоре умер. Обладавшую взрывным и необузданным характером девочку отдали в пансион в Бате, между Бристолем и Лондоном…



Уже в ранней юности началась ее любовная и скитальческая жизнь. Лола танцевала на сценах Лондона, Парижа, Варшавы, Петербурга и Москвы, а потом через Петербург отправилась в Берлин, где выступала на сцене дворцового театра в Сан-Суси. Потом направилась в Лейпциг, Вену, Париж, Венецию, Феррау, Рим, Капую и Неаполь. В третий раз за свои 23 года она побывала в Париже, а затем в Марселе, Барселоне и Мадриде. Но на своей родине не задержалась; Она посетила Севилью и некоторые испанские города, а потом отправилась во Францию, танцевала в Бордо и, после небольших остановок в Париже, Баден-Бадене и Гамбурге в сентябре 1846 года прибыла в Мюнхен.



В баварской столице никто поначалу не обратил внимания на иностранку. Кто бы мог подумать, что она приведет в смятение целый город! Везде, где бы она ни была, она поражала очарованием своей экзотической красоты.



Лола Монтес попросила короля Людвига принять ее. Тот посчитал это дерзостью. Но когда Людвиг I, король Баварии, романтик и ценитель искусства, увидел красотку Лолу, одетую как испанка, его гнев моментально испарился. Его чувствительную к женским прелестям натуру тотчас очаровал ее шарм, и он решил выслушать девушку. Видимо, его особая склонность ко всему испанскому и решила дело. Аудиенция длилась значительно дольше, чем обычно, и имела далеко идущие последствия.



Если Лола и не удостоилась благоволения публики, то этим вечером она имела тот самый успех, перед которым меркнут все другие: она заслужила бурные аплодисменты одного человека – самого короля. Его взгляд знатока радовали грациозность ее тела, милое личико с ярко-голубыми глазами, тяжелые черные косы, соблазнительный ротик с перламутровыми зубками. Глядя на этот андалузский цветочек, стареющий король забыл о грузе прожитых лет, о достоинстве монарха. В его чувствах смешались ревность и страсть.



Она высоко оценивала свои прелести и уже не раз опробовала их: ее взрывной темперамент, соблазняющие движения, оригинальная манера поведения позволяли ей без труда завоевывать мужские сердца.



В придворных кругах эта связь короля с испанской танцовщицей осуждалась довольно снисходительно. Лола была не первой красоткой, воспламенившей сердце короля. Но когда она магической силой своего влияния полностью подчинила его и поссорила с придворными, официальное мнение резко изменилось. Даже королевские советники увидели, что такое положение серьезно задевает их.



А вскоре слухи о разнузданности иностранки поползли по городу. В Лоле уже видели немецкую Помпадур, которая хотела разрушить взаимопонимание и дружбу между повелителем и народом.



Естественно, король, которому она подарила позднее счастье, защищал ее от всех посягательств и даже в таких случаях, когда она действительно была в чем-то виновата. Появление Лолы на улицах Мюнхена было зачастую вызовом обычаям и нравам. Она выходила с кнутом, с сигаретой или даже с сигарой во рту и уже одним этим нарушала все приличия. Кроме того, у Лолы была очень тяжелая рука! Пресловутые истории о ее оплеухах стали постоянным предметом рассмотрения полицейскими властями и послужили причиной публичных скандалов, которые королю удавалось замять только личным вмешательством.



Создавалось впечатление, что отношения короля с дамой стали делом государственной важности! Поздняя страсть короля высмеивалась во всех слоях общества, и каждый считал себя вправе критиковать их.



С одной стороны, все это раздражало Лолу, а с другой – заставило задуматься о том, что ее положение при короле должно стать более прочным. Постепенно она стала даже подумывать о том, что ей, иностранке, предназначено играть определенную политическую роль в Баварии.



Лола думала, что, если она занимает такое высокое положение, ей и надлежит заниматься чем-либо серьезным. Лола хотела помочь своему другу королю в управлении государством, а для этого надо было ознакомиться с механизмом управления. Она также одолевала короля просьбами прибавить к ее имени и положению титул графини, втайне надеясь стать одним из советников короля.



Людвиг был готов исполнить и это ее желание. Он уже подарил своей фаворитке небольшой дворец на Барерштрассе и назначил ей ежегодную пенсию в 70 000 гульденов, а также пожизненную пенсию как артистке придворного театра, купил дорогие платья, драгоценности, экипаж и небольшую придворную конюшню, заказал ее портрет для дворцовой галереи… Так пусть же завистники злятся, услышав о ее возвышении, которое будет только венчать все эти сокровища!



Красотка Лола упивалась своим триумфом и приставала к королю с просьбами привести к ней в салон всех министров. Людвиг, как всегда, безоговорочно поддержал ее притязания.



Лола Монтес использовала красоту и очарование своего тела для достижения собственных целей.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--